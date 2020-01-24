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3 bin çocuk voleybol ile buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kış dönemi ücretsiz Spor Okulları projesi kapsamında 2019–2020 öğretim yılı 10 ilçede bulunan 20 spor tesisinde 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek.

3 bin çocuk voleybol ile buluşacak

24 Ocak 2020 Cuma 10:04

2012 yılının başında sporu tabana yaymak, Kocaeli’nde spor kültürünü genişletmek ve sağlıklı bir nesil oluşturmak için başlatılan ücretsiz Spor Okulları projesi binlerce öğrenciyi sporla tanıştırdı.

 

SPOR KÜLTÜRÜ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR

10 ilçedeki 20 spor tesisinde verilecek eğitimler, başta KBB Kağıtspor Kulübü performans takımları olmak üzere amatör ve profesyonel spor kulüplerine aday olan, geleceğin milli voleybolcularını bulmayı ve yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca sporcuların bireysel gelişimine odaklanmayı, bugünün çocuklarını geleceğin özgüvenli, saygın ve güçlü sporcuları olarak yetiştirmeyi, sporculara ve ebeveynlerine spor kültürü kazandırmayı sağlıyor.

 

KÜÇÜK YAŞLARDA VOLEYBOL GELİŞİMİ ARTIRIR

Voleybol fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, özelikle küçük yaşlarda başlayan bireylerin vücudun esneklik kazanmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca voleybolda vücudun bütün bölüm ve kasları kullanıldığı için vücut formu da dengeli bir şekilde gelişiyor. Voleybolun oynanma biçimi takım çalışmasını, sonuca ulaşmak için birlikte çalışmayı ve paslaşmayı en yüksek düzeyde tutuyor. Bu nedenle bu sporu yapan çocuklarda yardımlaşma duygusu gelişiyor. Voleybol oynayan çocuklar, ekip arkadaşlarının zayıflıklarını ve açıklarını tolere etmeyi öğreniyorlar.

 

20 SPOR TESİSİNDE FAALİYET GÖSTERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ücretsiz Spor Okulları projesi kapsamında 2019-2020 öğretim yılında Vezirçiftliği Spor Salonu, Yuvacık Serdar İlkokulu, Şekerpınar Ortaokulu, Hasan Tahsin Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu, Çayırova İlkokulu, Şehit Er Mücahit Okur Çok Amaçlı Spor Salonu, Bağlarbaşı Spor Salonu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu, Çenesuyu İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Dilovası Spor Salonu, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu, Polisan Ortaokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Emlak Konutları İlkokulu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Değirmendere Spor Salonu, 50.Yıl Spor Salonu, Lütfü Hınçal Spor Salonu ve Hergeleci İbrahim Spor Salonu olmak üzere Kocaeli’nin 10 ilçesindeki 20 spor tesisinde faaliyet gösterecek

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