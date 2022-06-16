3. Su Sporları Festivaline Davetlisiniz

16 Haziran 2022

Perşembe





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Su Sporları Festivali 18-19 Haziran tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde yapılacak.





18-19 HAZİRAN’DA SEKAPARK’TA

Sporun her alanına katkı sağlayan ve her yıl amatör spor kulüplerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda önemli bir spor festivalini gerçekleştirecek. Bu yıl üçüncüsü yapılacak Su Sporları Festivali, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilecek festivalde flyboard, su jeti, dragon bot, yelken, kürek ve su altı dalış branşlarında gösteriler yapılacak.





BİRÇOK ETKİNLİK

Festivale katılan vatandaşlar içinde alanda özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivale katılan vatandaşlar kendileri için hazırlanan vr etkinlikleri, nerf su savaşları, survivor parkuru, plaj voleybolu ve plaj futbolu etkinliği gerçekleştirilecek.





REKORTMEN ŞAHİKA ERCÜMEN FESTİVALDE

Ayrıca spor kariyerinde pek çok başarıya imza atan, serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen, festivalde vatandaşlarla bir araya gelecek. Ercümen, gençlerin sorularına cevap verecek. Birçok etkinliğin gerçekleştirileceği festivalin sonunda İMERA konseri gerçekleştirilecek.



