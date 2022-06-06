Büyükşehir, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi ile gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunmaya devam edecek

‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesine hız verdi. Sporu tabana yaymak amacıyla bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.





BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI







Buna göre ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında İzmit ve Gebze’de 13, Başiskele, Dilovası ve Çayırova’da 2, Derince’de 3, Körfez ve Karamürsel’de 4, Gölcük ve Kandıra’da 5, Darıca’da 7, Kartepe’de ise 10 okulda imalat yapılacak. Çalışmalara başlayan ekipler, bahçesine asfalt serimi gerçekleştirdiği okullara iki pota ve bir adet voleybol seti monte etmeye başladı. Okullarda yeni basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmeye başlamasıyla öğrencilerin spor coşkusu daha da arttı.





TOPLAM 571’E ULAŞACAK

2021 yılı içerisinde 98 okul, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahasına kavuşmuştu. Büyükşehir bu yıl içerisinde ise 70 okulda imalat yapacak. Böylece projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 571’e ulaşacak.





