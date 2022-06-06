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70 okula daha basketbol ve voleybol sahası

Büyükşehir, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi ile gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunmaya devam edecek

70 okula daha basketbol ve voleybol sahası

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:18

 ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesine hız verdi. Sporu tabana yaymak amacıyla bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI
Buna göre ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında İzmit ve Gebze’de 13, Başiskele, Dilovası ve Çayırova’da 2, Derince’de 3, Körfez ve Karamürsel’de 4, Gölcük ve Kandıra’da 5, Darıca’da 7, Kartepe’de ise 10 okulda imalat yapılacak. Çalışmalara başlayan ekipler, bahçesine asfalt serimi gerçekleştirdiği okullara iki pota ve bir adet voleybol seti monte etmeye başladı. Okullarda yeni basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmeye başlamasıyla öğrencilerin spor coşkusu daha da arttı.



TOPLAM 571’E ULAŞACAK
2021 yılı içerisinde 98 okul, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahasına kavuşmuştu. Büyükşehir bu yıl içerisinde ise 70 okulda imalat yapacak. Böylece projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 571’e ulaşacak.



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