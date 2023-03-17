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759 Sporcunun Katıldığı Judo Şampiyonasında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Kocaeli’de düzenlenen ve 759 sporcunun katıldığı 2023 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında 56 madalya sahiplerini buldu.

759 Sporcunun Katıldığı Judo Şampiyonasında Madalyalar Sahiplerini Buldu

17 Mart 2023 Cuma 10:26

                                       
 
 
 
Kocaeli’de düzenlenen ve 759 sporcunun katıldığı 2023 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında 56 madalya sahiplerini buldu.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 2023 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 56 ilden 338 kadın ile 421 erkek olmak üzere 759 sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticisi katıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda il sıralamasında Kocaeli 5 altın, bir gümüş ve 9 bronz madalya ile birinciliği elde ederken, İstanbul kazandığı 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile ikinci, Manisa 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile üçüncü oldu. 
  




                              


İHA
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