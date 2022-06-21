ADRENALİN TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği” bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.





Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği” bu hafta Suadiye Odun Deposu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 25-26 Haziran 2022 tarihleri arasında iki gün düzenlenecek olan şenlikler saat 11.00’de başlayacak.





8 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları Erkekler S-1,S-2,S-3,S-4, Bayanlar S-1, S-2, Genel Klasman ve Extrem Kategorisi’nde mücadele edecekler. 8 kategoride yapılan mücadeleler sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.





ADRENALİN ADRESİ KARTEPE

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliğinde Motocross, Atv, AirSoft gösterilerinin yanı sıra çocuklar için çocuk oyun grupları, konserler, çeşitli yarışmalar ve Off-Road yarışları ile heyecanlı ve keyifli zaman geçirilecek. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacaklar.