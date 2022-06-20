Gebze Belediyesi Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde altın kemer; rakibi Fatih Atlı’yı kıran kıran bir müsabakada mağlup eden Ali Gürbüz’ün oldu.





Gebze Belediyesi Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde altın kemer Ali Gürbüz’ün oldu. Finalde kıran kırana süren bir müsabakada rakibi Fatih Atlı’yı mağlup eden Ali Gürbüz, Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin altın kemerli şampiyonu oldu. Altın kemerini ve ödülünü ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokolden alan Ali Gürbüz’ün finaldeki rakibi Fatih Atlı ikinci, Faruk Akkoyun ve İsmail Erkan da üçüncü oldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde bu sene 27.’si düzenlenen Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne katılan 44’ü baş pehlivan olmak üzere toplam bin 150 pehlivan derece için kıran kırana mücadele etti.

GÜREŞ SEVERLERDEN GENİŞ KATILIM

Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, GTO Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il ve ilçe protokolü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KATEGORİLER VE DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR

Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste orta, deste küçük, teşvik 1 boy, teşvik 2 boy, ayak boyu, minik 2 ve minik 1 kategorilerinde er meydanında mücadele edildiği Tarihi Hünkar Çayırı Güreşleri’nde dereceye giren sporcular ise şöyle: “Minikler 1: 1 – ALİHAN METİN, 2 – ÜMİT NUSRET TERZİ, 3 – AHMET ALİ GÜL, 3 – AHMET SİNCAR, Minikler 2: 1 – MUSTAFA YANMAZ, 2 – RAMAZAN KARAÇAVUŞ, 3 – ADNAN OSMAN, 3 – ONUR GEZER, Teşvik 1: 1 – CEMAL YİĞİT PURCU, 2 – FERHAT DUMAN, 3 – EMİRHAN ÇETİN, 3 – AYDINCAN GÜMÜŞDAĞ, Teşvik 2: 1 – EMİRHAN İBRAHİM DOĞAN, 2 – HALİT YILDIZ, 3 – ÖMER GÜL, 3 – MUSTAFA EKİN, Tozkoparan: 1 – BURAK ALTIOK, 2 – BEYTULLAH SARI, 3 – EYÜP ÖNEN, 3 – KEMAL ARDA AKBAŞ, Ayak: 1 – SERKAN TARIM, 2 – BERKAN ERTAN, 3 – MUHAMMED ALTINÖRS, 3 – HAKAN ÖZGÜN, Deste Küçük: 1 – HÜSEYİN AYKUT, 2 – DOĞUKAN KURUGAM, 3 – ARDA ERKAN AVCIOĞLU, 3 – ABDÜLBAKİ YÜKSEL, Deste Orta: 1 – YUSUF KIRAT,

2 – İLKAY AKDAĞ, 3 – SALİH BAYDUMAN, 3 – EMİRHAN YÜCEL, Deste Büyük: 1 – YİĞİT KARTAL, 2 – ALİ EFE SÖNMEZGİL, 3 – HAYRETTİN ŞEN, 3 – BİLAL TAHA COÇAR, Küçük Orta Küçük: 1 – YUNUS EMRE AKMAN, 2 – SEFA YILMAZ, 3 – ALPER ÖNAL, 3 – FARUK BAFRALI, Küçük Orta Büyük: 1 – EMRE DUMAN, 2 – FURKAN GÜLER, 3 – YİĞİT GİDER, 3 – AKIN YAZ, Büyük Orta: 1 – OĞUZHAN TEKMEN, 3 – BEKİR DEMİRTAŞ, Baş Altı: 1 – ERDAL DUMAN, 2 – BURAK UNAR, 3 – İSMAİL ÇIRAK, Başpehlivan: 1 – ALİ GÜRBÜZ, 2 – FATİH ATLI, 3 – FARUK AKKOYUN, 3 – İSMAİL ERKAL.”













