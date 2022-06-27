Bisiklet Festivaliyle Kocaeli’ni keşfettiler

2. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali dolu dolu geçen üç günün ardından sona erdi

Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. 350 bisikletçinin katıldığı ve bu yıl 2. gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, katılımcılara Kocaeli’ni keşfetme fırsatı sundu.





138 KM PEDAL ÇEVİRDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ikincisi de YOĞUN katılımla gerçekleşti. Ön kayıtların 23 dakikada bittiği festivale 350 bisikletli katıldı. Bisikletçiler, Kocaeli’ni keşfetme fırsatı buldukları Turizm ve Bisiklet Festivalinde 138 kilometre pedal çevrildi.





SAKLI CENNET SARDALA’YA HAYRAN KALDILAR

Kerpe Ömerağzı kamp alanından start alan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivalinde ilk gün katılımcıların rotası Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekânlarının başında gelen Kerpe Kartal Kayalıkları oldu. Toplam 3 gün süren organizasyonda ikinci gününde ise bisikletlilerin rotası Kandıra’nın Mavi Bayraklı Plajı Bağırganlı ve saklı kalmış cennet Sardala koyu oldu. Bisikletçiler, Sardala koyuna hayran kaldı.





AKÇAKOCA ANIT MEZARI

Bisikletçilerin son gün Sarısu üzerinden Babaköy’e geçti. Sürüş rotasında eşsiz manzaralara rastlayan bisikletçiler “Kocaeli Fatihi” olarak bilinen Akçakoca Bey’i tanıma fırsatı buldu. Anıt mezarda verilen molanın ardından festival, kamp alanında son buldu. Kapanışta turu başarı ile tamamlayan tüm katılımcılara madalya verildi.





TURİSTİK ÖNEME SAHİP MEKÂNLAR

Bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanan festival, önemli bir adımın atılmasını sağladı. Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânları ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 km uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet yolunun tanıtımı yapıldı.



