“Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı tebrik etti. Kocaelispor Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Futbolculara tatlı ikram eden ve antrenman sahasında sohbet eden Başkan Büyükakın, “Kocaelispor ilk hedefine ulaşmasına sayılı haftalar kaldı” diyerek genel bir değerlendirme sorusu soran spor muhabirine cevaben, “İlk hedefe ulaşma konusunda zerre kadar zaten şüphemiz yoktu. Bu sene bu iş tamam. Bir üst lige çıkacağız. Bizim için bu yolun başlangıcıdır. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak değil. Bizim hedefimiz Süper Lig’e çıkmaktır” dedi.



“BU SEZONDA 13 MİLYON CİVARINDA BİR DESTEK SAĞLADIK”

“Ben bu takımın Süper Lig’e çıkacağına yürekten inanıyorum” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bunun için tüm hazırlılarımızı yaptık. Zihin olarak hem bizler hazırız hem de kent hazır. Sadece bundan sonraki süreçte yönetim olarak ve yönetimin arkasında duran belediye başkanları, kentin kanaat önderleri, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarının tamamı doğru adımlar atmalı, doğru hamleler atmalıdır. Bize göre bu doğru adımlar birkaç noktadan yürümelidir. Birincisi kulübün mali yapısıdır. Kulübün mali yapısının kalıcı olarak güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atmak için bir taraftan çalışıyoruz. Şimdiye kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük destek verdik. Bunu kent kamuoyu da biliyor, ilgilenen yöneticilerimizde biliyor. Daha öncesinde KEV tesislerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasıyla ilgili başlayan bir süreç vardı. Ben o zaman Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterdim. Geçmiş dönem belediye başkanımızın talimatlarıyla o zaman aşağı yukarı 55 milyon civarında, bunun 10 milyonu yurt yapılmak üzere ayırdığımız 45 milyon TL’lik bir destek sağladık. Arada sırada verilen ufak tefek destekleri hariç tutarsak bu sezonda 13 milyon civarında bir destek sağladık” ifadelerini sarf etti.





“SÜPER LİG HEDEFİ, ULAŞILABİLİR BİR HEDEFTİR”

Mali destekler konusunda açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ben Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini söylüyorum. Şuan içinde bulunduğumuz tesis desteğini Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt bir ricamızla hemen yerine getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama dökme suyla değirmen dönmez. Süper Lig’i hedefleyen Kocaelispor’un çok daha sağlıklı bir mali altyapıya kavuşması lazımdır. Bunun için Kocaelispor’a sürekli gelir getirecek ve sırtındaki yumurta küfelerden kurtaracak bir takım adımlar atmak için yönetimle özel görüşmeler yapıyoruz. Diğer taraftan bu takımın çok güçlü bir altyapısının olması gerekiyor. Altyapı, kulüpler açısından futbolcularının transferleri yani kulüp için aynı zamanda çok önemli bir gelir desteği demektir. Kocaelispor’un hem sporcu yetiştiren bir altyapıya hem de sonrasında transfer ederek kendine gelir getiren bir kaynağa da sahip olması lazım. Bu tarafta bizim unutmamamız gereken bir diğer bir başlık da sahiplenmedir. Kocaelispor’u kentin tamamının sahiplenmesi son derece önemlidir.”









“BUNDAN SONRAKİ SENELERE ZİHNEN HAZIRLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Süper Lig’de daha büyük başarılara hatta uluslararası başarılara odaklanmış bir vizyon gerekir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Biz altyapıyı kurduğumuzda, altyapıdaki çocuklarımızı bugünden başlayıp 15 sene sonra uluslararası liglerde başarı getirecek anlayışla ve profesyonelce yetiştirdiğimizde, beslenmelerinden egzersizlerine kadar her şeyi akademik anlayışla birlikte teknik heyetle planladığımızda, bunun erişilmesinin mümkün bir hedef olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“BAZI ŞEYLER VAR ORAYA GELDİĞİMİZDE HAZIR OLACAK”

“Biliyorsunuz Süper Lig’in bir önündeki ligde asıl takılmalar, yığılmalar oluyor” diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “O liglerde çok zaman kaybı oluyor. O liglere geldiğimizde benim az önce bahsettiğim bütün mevzuları halletmemiz gerekiyor. İnşallah o zamana kadar detaylarını şimdi paylaşmak uygun olmaz, bildiğimiz ve hazırlıklarını yaptığımız bazı şeyler var. oraya geldiğimizde hazır olacak ve zaman kaybetmeden inşallah Süper Lig ile bu takımı buluşturacağız. Bu takım Süper Lig’e yakışır, bu kent Süper Lig’e yakışır. İnşallah hep birlikte bunu görürüz. İnşallah bu takımın daha başka başarılarını, bu kentin çocuklarının daha başka başarılara imza attığını görürüz. İnşallah en kısa zamanda Süper Lig’de buluşuruz” ifadelerini sarf etti.









“KOCAELİSPOR, HİÇ KİMSENİN MALI DEĞİLDİR”

Gazetecilerin kulübün borçsuz bir yapıyla devam etmesinin önemine değinen soruya da cevap veren Başkan Büyükakın, “Akıllı bir şekilde yönetilirse borçsuz gitmek mümkündür. Yeter ki doğru adımlar atılsın. Altyapı çok önemlidir. Altyapıdan futbolcu yetiştirdiğinizde yetişen futbolculardan transfer yaptığınızda kulüp daha sağlıklı yapıya kavuşur. Gelir getirici mülklerinin olması Kocaelispor’un açısından çok önemli. Yoksa Büyükşehir Belediyesi 13 milyon verdi hadi bir 13 milyon daha verdi, 30 milyon ya da 50 milyon verdik diyelim, Kocaelispor’un Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle bile Süper Lig’de kalması mümkün değildir. Baktığımızda milyon dolarlık transferlerin olduğu bir lig var ortada.” dedi.

“BURADAN KENDİME BİR ŞEY DEVŞİRMİYORUM”

“Bu kentin takımının başarısı bu kentin başarısıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ben şuan da belediye başkanı olduğum için üzerime düşeni yapıyorum. Buradan kendime bir şey devşirmiyorum. Ben bu kulübe babamın parasını da vermedim. Bu kulübe verilmesi gereken desteği veriyorum sadece. Herkesin bu yaklaşım içerisinde olması lazım. Siyaset gölgesinin ve küçük hesapların gölgesinin Kocaelispor’dan uzak durması lazım.” diyerek açıklamalarını tamamladı.

“TAHİR BAŞKANIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “İkinci yarının son on maçı belki de son yedi maçında şampiyonluğunu ilan etmiş bir takım vaat ediyoruz demiştik. İnşallah rabbim bize bunu nasip edecek. Bunun en büyük mimarı tabi teknik ekibimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve en önemlisi bize içeride ve dışarıda çok önemli güç veren taraftarlarımızdır. Taraftarlarımıza ortaya koydukları büyük ve centilmence destek için teşekkür ediyorum. Hamdolsun her şey yolunda. Niyetimiz hayırdı, inşallah sonuçta hayır olacak. Ama başarımızda bize öncü olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ufkumuzu açtığı ve bize vermiş olduğu maddi ve manevi destekler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir tesisi bize kazandırılmasında öncü olmuş Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” ifadelerini sarf etti.

SÖĞÜT, “OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ, KUTLUYORUZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Bugün Kocaelispor’un başarısını konuşuyoruz. Kocaelispor ile seviniyoruz. Bu sevinçte bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Tabi bu başarıda bizler destekleyici rol üstlendik. Bu desteğin en büyüğünü de kıymetli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptılar. Takımın önünü açtı. Bu anlamda başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun yanında yönetim inandı. Kocaelispor başkanımız görevi devir aldıktan sonra ilk günden bugüne kadar bütün işini gücünü bıraktı ve takıma yoğunlaştı. Takımın başarısı için çalıştı, yönetimiyle birlikte gayret etti. Aslında kentimiz de inanmıştı. Bu kent bu başarıyı hak ediyordu. Takımımızda sağ olsun bize 10 maçtır büyük bir galibiyet sevinci yaşatıyor. Oyuncularımızı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bizler destek anlamında ilçemizde bulunan bu tesisi takımımıza antrenman yapmaları için tahsis etmiş olduk. Sürekli desteklerimizle takımımızın yanındayız” açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın antrenman sonrası takımın antrenmanını takip eden yeşil siyahlara gönül vermiş Yaşar Çelik ve ailesini yanına gitti. Soğuk havaya rağmen antrenmanı takip etmelerini takdir eden Büyükakın, Yaşar Çelik’in kullandığı minibüsün koltuğuna da oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.





