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Büyükşehir, Alaettin Kurt Stadı’na farklı bir hava kattı

Büyükşehir’in yenilediği Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda bu sezon futbol panayırı yaşanıyor

Büyükşehir, Alaettin Kurt Stadı'na farklı bir hava kattı

14 Haziran 2022 Salı 10:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ‘Spor kenti Kocaeli' vizyonuyla başlattığı tesis hamlesi Gebze bölgesinde amatörün değerini artırdı. Kentin dört bir yanına yeni spor sahaları ve tesisler inşa eden, mevcut tesisleri de daha kullanışlı ve modern bir hale getiren Büyükşehir, bu bağlamda ihtiyaç ve talep üzerine Gebze Alaettin Kurt Stadı’nın zeminini FİFA standartlarına uygun ‘sentetik çim’ ile kapladı ve yerel liglerde mücadele eden amatör kulüplerin de bu stattan yararlanmasını sağladı. 
İLK KEZ GECE MAÇLARI OYNANDI
Alaettin Kurt Stadı’nın yenilenmesi sadece zeminin değişmesi ile sınırlı kalmadı. Büyükşehir ekipleri, dikilen iki adet aydınlatma direğine bağlı olarak monte ettiği 106 adet LED projektör ile Alaettin Kurt Stadı’nı gece maçlarına oynamaya elverişli hale getirdi. Skorboard ekranının da yenilendiği Alaettin Kurt Stadı’nda ilk kez bu sezon gece maçları oynandı. 

100’ÜN ÜZERİNDE MAÇ
Yeni yüzüyle Gebze amatörünün yükünü çeken Alaettin Kurt Stadı, Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Gebzespor’un maçları dışında yerel liglere de kapısını açtı. Bu kapsamda bu sezon Alaettin Kurt Stadı’nda U16 Ligi’nden 2. Amatör Küme’ye, 1. Amatör Küme’den Amatör Süper Lig’e kadar 100’ün üzerinde yerel amatör maç oynandı. 15 bin 500 koltuk kapasiteli statta şu an U12 Ligi’ne ait maçlar devam ediyor.


BEŞİKTAŞ DA SPOR KENTİNİ TERCİH ETTİ
Büyükşehir’in başlattığı tesis hamlesi il dışındaki kulüplerden de büyük ilgi gördü. Bu bağlamda iç saha maçlarını Büyükşehir’in zeminini yenilediği ve daha pek çok yatırımda bulunduğu Alaettin Kurt Stadı’nda oynayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gebze’de güzel anılar biriktirdi. Spor kenti Kocaeli’de bu sezon 11 maça çıkan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, gerek stattan gerekse Gebzeli futbolseverlerin gösterdiği ilgiden çok memnun kaldı.


VATANDAŞ KEYİFLE YÜRÜYÜYOR
Gebze Alaettin Kurt Stadı yürüyüş severler için de ideal bir konuma sahip. Yenileme çalışması kapsamında saha çevresine yeni tartan pist malzemeden koşu kulvarı yapılmıştı. Böylelikle Gebzeli vatandaşlar her gün sabah ve akşam saatlerinde sahanın etrafında yürüyüşünü ve koşusunu gerçekleştirmenin keyfini yaşıyor.


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