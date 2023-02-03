Büyükşehir ‘İşte O An’ları yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Kenti Kocaeli ‘İşte O An’ temalı spor söyleşisi ile Türk futbolunun milli yıldızları Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, tanınmış spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde Kocaelili hayranları ile buluşarak hasret giderdi. Söyleşide Nihat Kahveci milli takımı EURO 2008’de çeyrek finale taşıyan Çek Cumhuriyeti’ne attığı iki gol ile İlhan Mansız da 2002’de çeyrek finalde Senegal’e attığı o golleri tekrar tüm salonla beraber izleyip o anları tekrar yaşayıp duygulandı.

SÖYLEŞİ YOĞUN İLGİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Spor Kenti Kocaeli ‘İşte O An’ temalı söyleşiye; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nagehan Malkoç, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörleri Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Yoğun ilgi gören programda salonu Nihat Kahveci ve İlhan Mansız hayranları tamamen doldururken programın ilk bölümünde Kahveci ve Mansız, kendi ağzından spor hayatını anlattı.

“ALTIN GOL” DE HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

2002 Dünya Kupası çeyrek final maçında İlhan Mansız’ın Senegal’e uzatmalarda attığı “Altın Gol” de hafızalardan silinmedi. Bu golle Türkiye yarı finale çıktı. Güney Korelilerin İlhan Mansız'a olan sevgisi de turnuvaya damga vuran anlardandı. 2002 Dünya Kupası’nda hafızalara kazınan, Senegal maçında attığı altın golü anlatan İlhan Mansız, “Ben de zaman geçtikçe ne kadar değerli olduğunu anladım. O an tabii ki çok büyük bir işe imza attığınızın farkındasınız ama gelecekte daha da değerlenmesi beklemediğim bir şeydi. İşin diğer tarafıysa üzücü olması. Çünkü 2002’den sonra herhangi bir Dünya Kupası’na katılamadık. Belki de Dünya Kupası’nın son altın golü olması sebebiyle de daha çok değerlendi. O an, bu kadar büyük bir başarıyı da ben kendi adıma beklemiyordum. Tabii ki kendimize inanıyorduk ama sonuçta bu bir Dünya Kupası. Güney Kore’nin İtalya’yı eleyebildiği veya Senegal’in Fransa’yı eleyebildiği bir atmosferin içine girmiş olacaktık gruptan çıkarak. O yüzden üzerimizde de çok büyük baskı vardı” ifadelerini kullandı.

ÇEK CUMHURİYETİ’NE ATTIĞIM GOL, HAYATIMIN EN BELEŞ GOLÜYDÜ

Futbol kariyerindeki en beleş golün 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çek Cumhuriyeti maçında attığı efsane golün olduğunu belirten Nihat Kahveci “İlk maçı da Portekiz’e kaybetmişiz. Dakika 70, 2-0 mağlubuz. O an sahanın içinde ‘Tatilde nereye gideceğiz şimdi? Valiz mi toplayacağız? Baksana 2-0’dan dönmez şimdi maç’ diye düşünüyoruz. Birden Arda gol atıyor. 2-1 oluyor. Sonra ben, hayatımın en beleş golünü atıyorum. Hakikaten benim attığım goller arasında öyle gol yoktur. Kaleci Cech elinden kaçırıyor topu ki ben de kovalamam o tarz topları. Beni bir şey oraya götürdü. Kontrol edeyim dedim, zemin ıslak olduğu için vurdum 2-2 oldu. Ama o pas geldiğinde ben zaten dönüp direkt kaleye vurmayı düşündüm. Çünkü orada yapılacak tek şeydi. Top direğe çarpıp kaleye girdi. O an tabii ki kolay geliyor. İki saniye topu kontrol ettim ve vurdum. Fakat top giderken bakıyordum, top direğe gidiyordu. O iki saniye bana iki ay gibi geçti. ‘Çarpma, çarpma’ diye düşünüyordum içimden. Çarpıp gol oldu. Muhteşem bir gol oldu. Dünya üçüncülüğünden sonra Avrupa üçüncüsü olduk. Çok gol attık ama o gol başkaydı. O maçın hikâyesiyle ilgili kitap yazılır. Ülke yıkıldı. Bana anlatıyorlar; televizyon kıranlar, sıçrayıp tavana vuranlar olmuş. Ne güzel ki mutlu etmişiz” dedi.

NİHAT KAHVECİ’DEN ‘DÜNYANIN EN PAHALI BARAJI...’

Bir hayranının İspanya’da Real Sociedad forması giydiği dönemde Real Madrid’e karşı atacağı frikikte kurulan barajın sorulması üzerine Kahveci, İspanya La Liga’nın 2004-2005 sezonunda Real Madrid’e karşı oynadıkları maçın 33. dakikasında frikik kullandığı anıda anlatarak, “Kaçar mı bu frikik. Frikik kullandığı esnada barajda Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, Guti, Beckham ve Helguera gibi döneme damgasını vurmuş yıldızlar vardı. Dünyanın en pahalı barajına karşı... Keban, Atatürk Barajından bile pahalı. O topun başında olmakta güzeldi” İfadelerini kullandı. Kahveci, yurt dışında ve milli takımda elde ettiği başarılarla ilgili tecrübe paylaşımında bulundu. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası’nda Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile anısını paylaşan Nihat Kahveci, "Futbolculuğumda çabuk oyuncuydum ta ki o maça kadar. Bir top atıldı Ronaldo’ya, çabuğum yani beraber depar atıyoruz. Turbo tuşuna bir bastı. Hakan Balta kademeye gir diyor. O gün çabuk olmadığımı anladım” dedi.

İLHAN MANSIZ O ÇALIMI ANLATTI.

Beşiktaş Spor Kulübüne transfer olmasının ardından hiç beklemediği bir anda Milli Takıma seçildiğini ve 2002 dünya kupasında attığı o unutulmayan gölünü anlatan İlhan Mansız’ı tüm salon pür dikkat ve büyük bir heyecanla dinledi. 2022 Dünya Kupası Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin 3. olarak büyük başarı kazandığı turnuvada İlhan Mansız'ın Roberto Carlos'a attığı çalım hafızalardan hiç çıkmadı. 2002 Dünya Kupası yarı final maçında gökkuşağı hareketiyle Roberto Carlos’u çalımlarken ne hissettiğinin sorulması üzerine Mansız, “Sahada oynarken düşünmeye çok vakit olmuyor. Zaten benim genelde bu hareketi yaptığım yer sağ çizgi kenarıydı. Defans oyuncusu belli bir açıda bana geldiğinde o hareketi yapabildiğim için düşünmeden yaptım. Hareketin dünyanın en iyi sol beki Roberto Carlos’a karşı atılmış olması hareketi daha çok kıymetlendirdi. Lig maçlarında da Şampiyonlar Ligi’nde de bu hareketi sık sık uyguluyordum” ifadelerini kullandı.

‘MESSİ’ CEVABI RONALDO HAYRANLARINI KIZDIRDI

Programda bir hayranının “Ronaldo mu Messi mi?” sorusuna İlhan Mansız tereddütsüz bir şekilde Messi cevabını verdi. Mansız’ın neden Messi dediğiyle ilgili açıklama yapmasına bile izin vermeyen Ronaldo hayranları, yuhalamalara başladı. Ardından Nihat Kahveci’nin “Ben Ronaldo'cuyum diyeceğim ama değilim. Ben de Messi'ciyim” cevabıyla Ronaldo hayranları bir kez daha üzüldü. Küçük yaş grubundan oluşan Ronaldo hayranlarının hareketleri iki futbolcuyu da güldürürken salonda da gülüşmelere sebep oldu.

SİZLERLE BİR ARADA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

Moderatörlüğünü TRT Spor Spikeri ve Spor Programcısı Erdoğan Arıkan’ın yaptığı söyleşide, Kocaelili taraftarlar, spor adamları ve genç sporcularla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, kendisinin de bir Kocaelili olarak gördüğünü, şahsına gösterilen ilgi ve alakanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

ERDOĞAN ARIKAN’DAN BÜYÜKŞEHİR’E ÖVGÜ

TRT Spor Spikeri ve Spor Programcısı Erdoğan Arıkan, Spor Kenti Kocaeli ‘İşte O An’ temalı söyleşiye yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sportif hizmetlere verdiği önem ve desteğe hayran kaldı. Genç ve dinamik bir yapıya sahip Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın spor konusunda ileri görüşlü bir anlayışta olmasının Kocaeli’ndeki sportif gelişimi olumlu seviyede etkileyeceğini söyledi.

TÜRKİYE YÜZYILINDA GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURUYORUZ

Salondakilere hitaben bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak spora ve sporcuya verdikleri desteklerin artarak devam ettiğini belirterek “Türkiye Yüzyılında bizler gençlerimizin sporla kucaklaşarak iyi alışkanlıklar kazanmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada sporun bir güzelliğini daha hep birlikte yaşadık. Çakmak, ayrıca, vatandaşların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yararlanmaları için çalıştıklarını söyledi.

“SPORTİF YATIRIMLARDA ÖNCÜ VE ÖNDE BİR KENTİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün alanlarda olduğu gibi sportif hizmetlerde de önde ve öncü spor kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Çakmak, “Spor Kenti Kocaeli’nin gelişimi ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha fazla sahip çıkmak için sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetlerine ayrıcalık gösteren bir hizmet anlayışına sahibiz. Bir ülkenin ve toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergeler; sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim alanında yakaladığı başarıdır. Yerel Yönetimlerin de bu anlamda üstlendikleri vizyon ve misyonda sporun daha fazla kesime ulaşması anlamında ciddi bir rol oynamaktadır. Kalıcı ve nitelikli başarıların temelinde tesisleşme vardır, tesisleşme olmadan hiçbir alanda uzun soluklu başarılar elde edemezsiniz.” dedi.

GÜNÜN ANISINA PLAKET VE KOCAELİSPOR FORMASI

Programın sona ermesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından Erdoğan Arıkan, İlhan Mansız ve Nihat Kahveci’ye günün anısına plaket ve Kocaelispor forması takdim edildi.









