Büyükşehir’in Düzenlediği Turnuvada Finale doğru; Hemşehri Turnuvasında Son 16 Tamam

FİNAL MAÇI 20 KASIM’DA
Turnuvada son 16 tur maçlarından sonra çeyrek final maçlarına geçilecek. Çeyrek final 09 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde, yarı final 15 Kasım’da, üçüncülük ve final maçı ise 20 Kasım’da oynanacak. Turnuvada ilk 3’e giren takımların yanı sıra en centilmen takım ile gol kralına çeşitli ödüller verilecek.
SON 16’YA KALAN TAKIMLAR
Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Kocaeli Ordulular Derneği, Kocaeli Erzurumlular Derneği, Kocaeli Kars İli Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Marmara Ordulular Derneği, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Van Dernekler Federasyonu, Kocaeli Konyalılar Derneği, Serhat İlleri Derneği, Kocaeli Kahramanmaraş Derneği, Kocaeli Manav Kültürleri Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği, Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Kastamonulular Derneği, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu