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Büyükşehir’in Düzenlediği Turnuvada Finale doğru; Hemşehri Turnuvasında Son 16 Tamam

Büyükşehir’in 23 ilin derneklerinin katılımıyla düzenlediği Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Büyükşehir'in Düzenlediği Turnuvada Finale doğru; Hemşehri Turnuvasında Son 16 Tamam

02 Kasım 2023 Perşembe 15:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki hemşehri derneklerinin tanışıp kaynaşması amacıyla düzenlediği futbol turnuvasında son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva 09 Ekim’de Doğu Kışla Tesisleri’nde oynanan ilk maçlarla start almıştı. 23 takımın 6 ayrı grupta mücadele verdiği turnuvada birbirinden çekişmeli mücadeleler izleniyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ile gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım son 16 turuna kaldı.  03 Kasım (yarın) tarihinde son 16 tur maçları ile devam edecek olan turnuvada heyecan doruğa ulaşacak. Son 16 tur maçlarında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

 

FİNAL MAÇI 20 KASIM’DA

Turnuvada son 16 tur maçlarından sonra çeyrek final maçlarına geçilecek. Çeyrek final 09 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde, yarı final 15 Kasım’da, üçüncülük ve final maçı ise 20 Kasım’da oynanacak. Turnuvada ilk 3’e giren takımların yanı sıra en centilmen takım ile gol kralına çeşitli ödüller verilecek.

 

SON 16’YA KALAN TAKIMLAR

Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Kocaeli Ordulular Derneği, Kocaeli Erzurumlular Derneği, Kocaeli Kars İli Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği,  Marmara Ordulular Derneği, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu,  Kocaeli Van Dernekler Federasyonu, Kocaeli Konyalılar Derneği, Serhat İlleri Derneği, Kocaeli Kahramanmaraş Derneği, Kocaeli Manav Kültürleri Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği, Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu,  Kocaeli Kastamonulular Derneği, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu


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