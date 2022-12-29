Çakmak: Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz





Son zamanlarda düzenlediği ulusal ve uluslararası spor şampiyonaları ile dikkatleri üzerine çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılın son ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası nefesleri kesiyor. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 57 ilden 380 kulüpten 786’sı kadın 864’ü erkek olmak üzere yaşları 14-21 arasında değişen toplam bin 650 sporcu altın madalya için ter döküyor. 30 Aralık Cuma günü sona erecek şampiyonada 3 yaş grubunda karateciler altı tatamide 16’sı altın olmak üzere toplam 64 madalya için mücadele ediyor.





TÜRKİYE ÜMİT-GENÇ-U21 VE PARA KARATE ŞAMPİYONASI

Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Şehrimizde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sporun tüm branşlarına destekler sunuyoruz. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tatamide üstün gayret gösteren kardeşlerimi kutluyorum” dedi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ise ev sahipliği dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.





AÇILIŞ SEREMONİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen töreni Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Karate İl Temsilcimiz Soner Açıkyol, spor insanları, sporseverler ve sporcular takip etti. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan açılış seremonisi, İstiklâl Marşımızın okunması akabinde açılış konuşmaları ve müsabakalarda derece yapan sporculara madalya takdimleriyle son buldu.





İLK KEZ PARA KARATE ŞAMPİYONASI

Türk Karatesinin geleceği olan bu güzel organizasyonda önemli tarafın ilk kez Para Karate Şampiyonası’nın yapılması olduğuna dikkat çeken federasyon başkanı Uğuz, karate ile engellerin aşıldığına vurgu yaptı. Uğuz, şampiyonada derece yapan sporcuları İspanya ya da Macaristan’da yapılacak şampiyonada değerlendireceklerini belirtti.





SPORUN HER BRANŞININ GELİŞİMİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Başkan Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli’de ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Çakmak, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm spor faaliyetlerini destekliyoruz. Su sporları, dağcılık, motor sporları, salon sporları, saha sporları. Aklınıza gelebilecek tüm spor dallarında sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanındayız. Şehrimizde sporun her branşının gelişmesi için çaba gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.





KARATE İLE ENGELLER AŞILDI

Öte yandan Türk karate tarihinde ilk kez Kocaeli’de düzenlenen Para-Karate Türkiye Şampiyonası, 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. 8 yıldır resmi olarak Avrupa’da yapılan ve Türk karate tarihinde ilk kez Türkiye’de düzenlenen yoğun ilgi ve katılımın olduğu Para-Karate Türkiye Şampiyonası’nda toplam 19 sporcu tatamiye çıktı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Federasyon Başkan Vekili Ömer Metin Uzuner, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aydin Külekci, Bekir Köksal, Uğur Doyduk ve Yaser Şahintekin tarafından belge ve madalya takdim edildi.





Para-Karate Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular

Kata Erkek Bedensel Engelli

1. Berkay Uslu

2. Deniz Korudağ

3. Burakhan Yıldırım





Kata Kadın Bedensel Engelli

1. Nesrin Cevadzade

2. Oya Ekici





Kata Erkek Görme Engelli

1. Muhammed Karakaya

2. Mehmet Topal

3. Deniz Çaylak





Kata Erkek Down Sendromlu

1. Doğukan Yelok

2. Muhammed Furkan Köseoğlu

3. Berkay Sarıarslan





Kata Kadın Zihinsel Sendromlu

1. Sezen Kaya





Kata Erkek Zihinsel Engelli

1 Oğuzcan Sıray

2. Batuhan Şeneker

3. Halid Enderun

3. Cumali Sıray



