Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı finallere kaldı

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı play off rövanş karşılaşmasında Söke Belediyespor’u 105-85 mağlup etti.

Söke Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulubü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu takip etti. İlk karşılaşmayı 131-65 kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, deplasmanda da rakibini devirerek adını 8’li finallere yazdırdı.





FİNALLER 13-17 HAZİRAN’DA

Türkiye Basketbol Federasyonu 3.lig 8’li final mücadeleleri Balıkesir’de yapılacak 13-17 Haziran’da Kurtdere Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalar sonrasında 2.lige adını yazdıran 4 takım belli olacak. Play off mücadelelerinde tur atlayan Çayırova Belediyesi Basketbol, Söğütsen Seramik, Ulubey Ohtamış Spor, Kadıköy İstanbul, Semt77 Yalova Acarspor ve İliç Basketbol takımları finallerde boy gösterecek. Karamürsel Belediyesi-Ünsped Spor maçında tur atlayan takım finallerde mücadele edecek son takım olacak.





KURALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ

Balıkesir’de oynanacak finallerin kura çekimi 8 Haziran Çarşamba günü yapılacak. İki grupta 4’er takımın birbirleriyle mücadele edeceği 8’li finallerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar lige yükselmeyi garantileyecek. Grubunu ilk sırada tamamlayan ekipler şampiyonluk maçına çıkarken, gruplarını 2.sırada tamamlayan takımlar 3.lük maçında ter dökecek. 13-14-15 Haziran tarihlerinde grup maçları yapılacak. 16 Haziran tarihinde 3.lük maçı oynanırken, 17 Haziran’da oynanacak final maçında şampiyon belli olacak





HEDEF ŞAMPİYONLUK

Normal sezonda kendi kategorisinde 10 maçının 8’ini kazanarak topladığı 18 puanla play off’lara yükselen Çayırova temsilcisi gözünü şampiyonluğa dikti. Çayırova Belediyesi 8’li finaller öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.





