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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Play Off’larda

Türkiye Basketbol Federasyonu 3.Ligi’nde oynanan 8. maçların ardından normal sezon tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Play Off'larda

24 Mayıs 2022 Salı 15:05

 Çayırova Belediyesi Basketbol takımı ligin son karşılaşmasında evinde Semt 77 Yalova Acar Spor takımını ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede yeşil beyazlılar rakibine 70-66 mağlup oldu. Çayırova temsilcisi grubu 2.sırada tamamlayarak play off lara yükselme şansı elde etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi müsabakayı protokol tribününden takip etti.


SON SANİYEYE KADAR HEYECAN 
Çayırova Belediyesi Basketbol takımı Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda Semt77 Yalova Acar Spor’la karşılaştı. Seyirci ilgisinin yoğun olduğu maçta, bando ekibinin müzik şöleni ve taraftar atkı şovu maça damga vurdu. Grup birinciliğinin belirleneceği maç son saniyeye kadar büyük rekabete sahne oldu. Maçta üstünlük sürekli el değiştirirken maçın final bölümünde Semt77 Yalova Acar Spor skoru lehine çevirerek maçı 70-66 kazandı.

RAKİP SÖKE BELEDİYE SPOR
Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play off’lara gidecek takımlar belli oldu. Çayırova Belediye Basketbol takımının rakibi, kendi grubunu 1.sırada tamamlama başarısı gösteren Söke Belediye Spor oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun belirlediği maç takvimine göre play off’taki ilk maçlar 28-29 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Çayırova Belediyesi Basketbol takımı ilk maçta rakibi ile Çayırova Kapalı Spor Salonu’nunda karşılacak. Rövanş karşılaşması 1 hafta sonra Söke Belediye Spor’un sahasında yapılacak.

HERŞEY 2.LİG AŞKINA
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) bünyesine kazandırdığı basketbol takımı aldığı başarılarla sporda Çayırova’nın adını duyurmayı sürdürüyor. Kuruluşunun ilk senesinde Kocaeli Bölgesel Erkekler Ligi’nde ilk 3’ e girme başarısı gösteren Çayırova Belediyesi Basketbol takımı yükseldiği 3.ligde başarılı çizgisini devam ettirdi. Yeşil beyazlılar play off’larda rakibi Söke Belediye Spor’u eleyerek 8’li finallerde mücadele etmek istiyor. Çayırova temsilcisi 8’li finallere katılıp ilk 4 içerisinde yer alması durumunda 2.lige yükselerek büyük bir başarıya imza atacak.



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