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Çayırova Belediyesi farklı kazandı

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı Türkiye Basketbol 3.Ligi play off karşılaşmalarında Söke Belediyespor ile evinde oynadığı mücadeleyi 131-65 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Çayırova Belediyesi farklı kazandı

31 Mayıs 2022 Salı 10:07

 Çayırova’lı sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa protokol tribününden takip etti. Play off rövanş mücadelesi 5 Haziran saat 17’de Söke’de oynanacak.

BASKETBOLDA TARİH YAZILIYOR

Kuruluşunun ilk senesinde bir üst lige çıkma başarısı elde eden Çayırova Belediye Basketbol takımı kısa bir süre içinde büyük başarılar elde etti 3.ligde grubunda çıktığı 8 maçın 6’sını kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, 14 puanla grubunu 2. Sırada tamamlayarak play off’lara katılma hakkı kazandı. Kendi grubunu ilk sırada tamamlayan Söke Belediye Spor’a ilk maçta şans tanımayan yeşil beyazlılar rakibine attığı 66 farkla kırılması zor bir rekora imza attı. Çayırova Belediyesi Basketbol takımı aynı zamanda hanesine yazdırdığı 131 sayı ile bir maçta en çok sayı atılan maçı yaşadı.



FİNALLERE GÖZ KIRPTI

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı büyük avantajla çıktığı play off ilk karşılaşmasından sonra, Balıkesir’de oynanacak 8’li finallere gitmeye en yakın aday olarak bulunuyor. 2.lige yükselmek için kıyasıya mücadelelerin verildiği play off karşılaşmaları tamamladığında, finallere gitmeye hak kazanan 8 takım Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Finallerde çekilecek kura sonucu 4 takımdan oluşacak iki grup belirlenen fikstüre göre mücadelelere çıkacak. Gruptan ilk 2 sırada çıkmaya hak kazanan takımlar yeni sezonda bir üst ligde mücadele edecek. Grup 1.leri şampiyonluk için final maçı yaparken, grubu 2.sırada tamamlayan ekipler 3.lük maçında galibiyet için ter dökecek.



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