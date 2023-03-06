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Çayırova Belediyesi Geçit Spor’u Mağlup Etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi C grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Geçit Spor’u 108-99 mağlup etti.

Çayırova Belediyesi Geçit Spor'u Mağlup Etti

06 Mart 2023 Pazartesi 12:47

                                            
Türkiye Basketbol 2. Ligi C grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Geçit Spor’u 108-99 mağlup etti.   
 Çayırova Belediyesi 13. hafta müsabakasında Bursa deplasmanında Geçit Spor ile karşılaştı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı maçta Çayırova temsilcisi sahadan galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Çayırova Belediyesi ilk periyodu 26-21, ikinci periyodu 59-45’lik skorla önde tamamladı. 3. periyodda oyununu sürdüren deplasman ekibi farkı 18’e kadar yükselterek final periyoduna 93-75 önde girdi. Müsabaka, Çayırova Belediyesi'nin üstünlüğüyle tamamlandı.  
 Türkiye Basketbol 2. Ligi grup aşamasında son düzlüğü girilirken, puan hesapları yapılmaya başladı. 13. hafta maçlarının ardından 12 galibiyeti bulunan Çayırova Belediyesi, 25 puanla C grubunun zirvesinde yer alıyor.  
                               








İHA
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