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Çayırova Özel İsabet okulu Türkiye Şampiyonu

Samsun’da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Kupasında Şampiyon Çayırova’dan çıktı. Çayırova Özel İsabet Okulu’ndan 5. Sınıf öğrencisi Ahmet Efe KORKMAZ, 12 Yaş Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Çayırova Özel İsabet okulu Türkiye Şampiyonu

06 Mart 2020 Cuma 15:05

 Okul Müdürü Mustafa YERLİ, ‘‘Ata sporumuz olan Türk okçuluğunun geleceğinde de önemli başarılara imza atacağına inandığımız öğrencimizi tebrik etmekle birlikte öğrencilerimizin bu alandaki başarısına destek veren öğretmen ve velimize teşekkür ederiz’’.
 Özel İsabet Okulları olarak öğrencilerimizin akademik başarıları yanında her alandaki yetenek alanlarını da ortaya çıkarıp geliştirmeleri için gerekli tüm çalışmaları yapmaya gayret etmektedir. Bu anlamda bilim olimpiyatlarından, spor müsabakalarına kadar hemen her alanda il genelinde ya da ulusal çapta en az bir derecemiz olduğunu vurgulamak isteriz. Bu gururu İsabet okulları ailesine yaşatan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik etmekle beraber yeni başarılara da imza atmalarını temenni ederiz, dedi.
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