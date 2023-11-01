SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Spor Lisesi'nin Temeli Atıldı

Çayırova Spor Lisesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı

Çayırova Spor Lisesi'nin Temeli Atıldı

01 Kasım 2023 Çarşamba 09:55

 Bir yılda tamamlanması planlanan Çayırova Spor Lisesi, 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek.   
 Çayırova Belediyesinin öncülüğünde Ekol Lojistik Firması tarafından ilçeye kazandırılacak projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan temel atma töreninde söz alan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, "Sevgili belediye başkanımız bizlere bir projeyle geldi. Bölgede bu kadar yatırımı olan bir kurumun, bu bölgeye de eğitim konusunda bir yatırım yapması gerektiğini söyledi ve kendisine de bundan gurur duyacağımızı söyledik. Yapılacak proje bölgemizde örnek bir çalışma olacak" dedi. 
   
 "Bu çalışma da hem ilimize hem de ilçemize örnek olacak" 
 Bu yatırımların değerli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Akmenşen ise "Bu yatırımların bizler için önemli değerleri var. İnşallah seneye açılışını yapacağız. Sağ olsun belediye başkanımızın hayırseverimizi bu işe yüreklendirmesi bizim için çok değerli. Derdimiz, katkımız ve çabamız çocuklarımız için. Bu çalışma da hem ilimize hem de ilçemize örnek olacak. Ben katkılarından ötürü Ekol ailesine ve Bünyamin Çiftçi başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
   
 "Bizler sporda çok iddialıydık" 
 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "Çocuklarımız ve gençlerimizin kaliteli birer birey olabilmesi için her kurumun katkı sunması gerektiğine inanıyorum. Okulun açıldığı günleri de görmeyi Rabbim bize nasip etsin. Bizler sporda çok iddialıydık. Hem ilçemize ikinci spor salonunu kazandırıyoruz hem de bunu bilimle taçlandırıyoruz. Projenin bugünkü durumuna gelmesinde il milli eğitim müdürümüzün de çok büyük katkısı oldu. Kazasız belasız inşallah inşaat çalışmaları tamamlanır ve çocuklarımıza ilim irfan yuvası olur" ifadelerini kullandı. 
  Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Çayırova Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Bir yılda tamamlanması planlanan Çayırova Spor Lisesi, 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek. 

                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Turnuvada Madalyaları Topladılar Turnuvada Madalyaları Topladılar
Sinan Kaloğlu: “Altın değerinde bir puan aldık” Sinan Kaloğlu: “Altın değerinde bir puan aldık”
Ertuğrul Sağlam: “Dramatik oldu ama dünyanın sonu değil” Ertuğrul Sağlam: “Dramatik oldu ama dünyanın...
Emirhan Bulut Yine Şampiyon Emirhan Bulut Yine Şampiyon
Gençler ve yaşlılar bocce müsabakasında karşılaştı Gençler ve yaşlılar bocce müsabakasında karşılaştı
Darıca GB’de GEKAS dönemi… Darıca GB’de GEKAS dönemi…
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Turnuvada Madalyaları Topladılar
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Kocaeli ve Bayburt'ta düzenlenen...

Haberi Oku