Çayırova’da çifte başarı

ŞAMPİYONLUK DOYASIYA KUTLANDI
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-16 futbol takımı şampiyonluğu perçinlediği son lig zaferinden sonra sahasında kutlama yaptı. Karşılaşmayı ÇESK Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu protokol tribününden takip etti. Maçın bitiş düdüğü ardından takım ve taraftar bütünleşerek Çayırova Stadyumu’nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Bu başarıyla beraber Kocaeli’de düzenlenecek elemelere katılmaya hak kazanan ÇESK U-16 futbol takımı Kocaeli’de de başarılı olması takdirinde Türkiye Şampiyonasında Çayırova ve Kocaeli’yi temsil edecek.
BASKETBOLDA 100’LER GÜLÜYOR
Çayırova Belediyesi Basketbol takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 100-75 skorla yenerek yüzleri güldürmeye devam etti. Transferin son günlerinde kadrosuna takviye yapıp gücüne güç katan mavi yeşilliler İzmir temsilcisine iç sahada da şans tanımayarak maçı farklı kazandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ÇESK Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu müsabakayı protokol tribününden takip etti.
Heyecanlı başlayan karşılaşmanın ilk yarısında seyirciler mücadele gücü yüksek, seyir zevki fazla olan bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 43-42’lik skorla ev sahibi lehine sonuçlandı. İkinci yarıda vites yükselten Çayırova Belediyesi 3.periyotta farkı açarak işi final periyoduna bırakmadı. Rakibinin gardını düşüren Çayırova temsilcisi istikrarlı oyununu son periyotta da sürdürerek üç hanelere ulaştığı mücadeleyi 25 farkla kazandı. Bu sonuçla beraber liginde 2.sırayı koruyan Çayırova Belediyesi şampiyonluk yarışında var olmayı sürdürerek play offlara yeşil ışık yaktı.