Çayırova’da çifte başarı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-16 futbol takımı şampiyon olarak çıktığı U-16 kategorisi son hafta karşılaşmasında Şekerpınar Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Hafta sonu oynanan bir diğer mücadelede Çayırova Belediyesi Basketbol takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 100-75 lik skorla yenerek play off yolunda büyük bir adım attı.

ŞAMPİYONLUK DOYASIYA KUTLANDI

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-16 futbol takımı şampiyonluğu perçinlediği son lig zaferinden sonra sahasında kutlama yaptı. Karşılaşmayı ÇESK Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu protokol tribününden takip etti. Maçın bitiş düdüğü ardından takım ve taraftar bütünleşerek Çayırova Stadyumu’nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bu başarıyla beraber Kocaeli’de düzenlenecek elemelere katılmaya hak kazanan ÇESK U-16 futbol takımı Kocaeli’de de başarılı olması takdirinde Türkiye Şampiyonasında Çayırova ve Kocaeli’yi temsil edecek.













BASKETBOLDA 100’LER GÜLÜYOR

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 100-75 skorla yenerek yüzleri güldürmeye devam etti. Transferin son günlerinde kadrosuna takviye yapıp gücüne güç katan mavi yeşilliler İzmir temsilcisine iç sahada da şans tanımayarak maçı farklı kazandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ÇESK Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Heyecanlı başlayan karşılaşmanın ilk yarısında seyirciler mücadele gücü yüksek, seyir zevki fazla olan bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 43-42’lik skorla ev sahibi lehine sonuçlandı. İkinci yarıda vites yükselten Çayırova Belediyesi 3.periyotta farkı açarak işi final periyoduna bırakmadı. Rakibinin gardını düşüren Çayırova temsilcisi istikrarlı oyununu son periyotta da sürdürerek üç hanelere ulaştığı mücadeleyi 25 farkla kazandı. Bu sonuçla beraber liginde 2.sırayı koruyan Çayırova Belediyesi şampiyonluk yarışında var olmayı sürdürerek play offlara yeşil ışık yaktı.





