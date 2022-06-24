Çayırova’da Yaz Spor Okulları Başladı



Spor Kenti Çayırova hedefiyle birçok farklı branşta elde ettiği başarılarla adını duyuran Çayırova Belediyesi, sportif faaliyetlerini yaz okuluyla sürdürüyor.

Yaz okullarında; futbol, basketbol, voleybol, boks, kickboks, karate, halk oyunları ve jimnastik branşları yer alıyor. İlginin yoğun olduğu yaz okullarında öğrenciler, hafta içi her gün antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Zamanlarını yaz spor okullarında değerlendiren çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Öte yandan geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek, sportif başarılarla ilçenin adının duyurmak ve çocukların ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmaları için tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediyesi’nin spor kenti Çayırova yolunda attığı adımlar bir bir meyvelerini veriyor. Başta basketbol olmak üzere diğer branşlarda yıl boyu gelen başarılarla Çayırova Belediyesi sporda da adını duyurmaya devam ediyor.