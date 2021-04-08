Darıca Gençlerbirliği U17 ve U19 Sporcularına SPORTAM İle Performans Testi Uygulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde ( SPORTAM), Bölgesel Gelişim U17 ve U19 Ligi takımlarından Darıca Gençlerbirliği U17 ve U19 takımı sporcularının yetenek ve performans ölçümlerini gerçekleştirildi. Darıca Gençlerbirliği U19 Gençlik Gelişim Antrenörü Nejat Ferhatoğlu, SPORTAM tarafından verilen hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

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Bilimsel yaklaşımları yakından takip ettiğini belirten Darıca Gençlerbirliği U19 Gençlik Gelişim Antrenörü Nejat Ferhatoğlu, “TFF’de aldığımız kurslarda performans testlerinin ekonomik olarak pahalı olması bizim gibi amatör ve genç takımlarda çalışanların ulaşması zor bir durumdu. Ama bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet veriyor olması Kocaelili bir antrenör olarak beni gururlandırıyor” dedi.

GENEL SAĞLIĞA VE SPOR BAŞARILARINA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’ndeki testlerle sporcuların vücut gelişimleri tamamen kontrol altına alınırken özellikle yapılan ölçümler sayesinde eksik ve fazlalıklar rahatlıkla gözlenebiliyor. Alanında önemli uzmanlıkları olan antrenörler tarafından teknolojinin de yardımıyla sporcuların hem genel sağlığına hem de sportif başarılarına katkıda bulunuluyor. Dayanıklılık, sürat, kuvvet, çeviklik, antropometrik ölçümler vb. gibi ölçüm ve testlerin yapıldığı merkezde Darıca Gençlerbirliği’ne; Yo-Yo (dayanıklılık), Rast Testi (anaerobik sprint testi), Illinois Testi (çeviklik testi) 30m sprint (hız testi), antropometrik ölçümler (boy, kilo, yağ oranı, çap, çevre) test ve ölçümleri yapıldı.