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Darıca Milli Takıma sporcu yetiştiriyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın son dönemde spora yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Karate Branşında Milli Takıma 2 yeni sporcu daha kazandırırken toplamda 4 sporcu milli takım adına mücadele edecek.

Darıca Milli Takıma sporcu yetiştiriyor

24 Mayıs 2022 Salı 15:15

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın son dönemde spora yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), Karate Branşında Milli Takıma 2 sporcu daha kazandırdı. Olimpiyat ikincimiz Eray şamdan ile 25-29 Mayıs tarihlerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan DARES’de, Ümit Erkekler 70 kilogram kategorisinde Taylan Cemal Sakin de, Haziran’da yapılacak Avrupa Ümitler, Gençler 21 Yaşaltı Şampiyonası için vize almıştı. DARES’li yıldızlarımız başarılarını sürdürerek Milli Takım’daki sporcu sayısını dörde çıkardı.

DARICALI 2 GENÇ DAHA MİLLİ TAKIMDA

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Veteranlar Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kategorisinde birinci olan Tamer Sülü, Sırbistan’da yapılacak Balkan Veteranlar Karate Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi. Yine geçtiğimiz hafta Sakarya’da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Altın madalyanın sahibi olan Yıldız Karatecimiz Zeynep Kocaman da Balkan Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi. Sülü ve Kocaman da Balkan Şampiyonalarında Milli Takım adına tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek.

4 SPORCUMUZLA MİLLİ TAKIMDAYIZ

Aynı zamanda DARES Teknik Direktörü de olan Adnan Şamdan nezaretinde, A Milli Takımımız Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası hazırlıklarını ise Gaziantep’de sürdürüyor. Sıkı bir çalışma dönemi içerisinde olan ve artık gün sayan A Milli Takımda da hedef takım halinde Avrupa Şampiyonluğu. Teknik Direktör Adnan Şamdan yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Avrupa Şampiyonası için başta sporcumuz Eray Şamdan olmak üzere A Milli Takım kafilemizle hazırlıklarımızı sürdürürken, Ümitler, Veteranlar ve Yıldızlar kategorilerinde de DARES olarak Milli Takıma sporcu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu konuda her zaman destek vererek yanımızda olan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül’e teşekkür ediyorum. DARES olarak Milli formayla al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

BIYIK: “DARICA’NIN GENÇLERİNE GÜVENİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Milli takıma seçilen gençleri tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak Darıca’mızın gençlerine güveniyor ve onları önemsiyoruz. Spora ve sporcuya desteğimizi arttırdık. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’müzün bünyesinde 2 olan branşı 9’a çıkardık. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlar sonrası 8 olan milli sporcu sayısını da 50 milli sporcuya çıkardık. Atletizmden karateye, bokstan bilek güreşine kadar birçok farklı branşta yeni milli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kulüp başkanımız ve antrenörlerimizle birlikte sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yeni sporcular yetiştirmek adına çalışmalarımız sürecek. Milli takıma seçilen sporcularımıza da güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.
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