Darıca Milli Takıma sporcu yetiştiriyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın son dönemde spora yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Karate Branşında Milli Takıma 2 yeni sporcu daha kazandırırken toplamda 4 sporcu milli takım adına mücadele edecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın son dönemde spora yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), Karate Branşında Milli Takıma 2 sporcu daha kazandırdı. Olimpiyat ikincimiz Eray şamdan ile 25-29 Mayıs tarihlerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan DARES’de, Ümit Erkekler 70 kilogram kategorisinde Taylan Cemal Sakin de, Haziran’da yapılacak Avrupa Ümitler, Gençler 21 Yaşaltı Şampiyonası için vize almıştı. DARES’li yıldızlarımız başarılarını sürdürerek Milli Takım’daki sporcu sayısını dörde çıkardı.

DARICALI 2 GENÇ DAHA MİLLİ TAKIMDA

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Veteranlar Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kategorisinde birinci olan Tamer Sülü, Sırbistan’da yapılacak Balkan Veteranlar Karate Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi. Yine geçtiğimiz hafta Sakarya’da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Altın madalyanın sahibi olan Yıldız Karatecimiz Zeynep Kocaman da Balkan Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi. Sülü ve Kocaman da Balkan Şampiyonalarında Milli Takım adına tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek.

4 SPORCUMUZLA MİLLİ TAKIMDAYIZ

Aynı zamanda DARES Teknik Direktörü de olan Adnan Şamdan nezaretinde, A Milli Takımımız Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası hazırlıklarını ise Gaziantep’de sürdürüyor. Sıkı bir çalışma dönemi içerisinde olan ve artık gün sayan A Milli Takımda da hedef takım halinde Avrupa Şampiyonluğu. Teknik Direktör Adnan Şamdan yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Avrupa Şampiyonası için başta sporcumuz Eray Şamdan olmak üzere A Milli Takım kafilemizle hazırlıklarımızı sürdürürken, Ümitler, Veteranlar ve Yıldızlar kategorilerinde de DARES olarak Milli Takıma sporcu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu konuda her zaman destek vererek yanımızda olan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül’e teşekkür ediyorum. DARES olarak Milli formayla al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

BIYIK: “DARICA’NIN GENÇLERİNE GÜVENİYORUZ”