Darıca’da ücretsiz spor okulu kayıtları devam ediyor

Sporu çok daha geniş tabana yaymak ve her yaştan çocukların spor yapabilmesine katkı sunmak için sporun her branşına yatırım yapan Darıca Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini sağlıklı ve verimli değerlendirmeleri için ücretsiz spor okulları açıyor.



11 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK



Darıca Belediyesi Spor Okulları'na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, eğlenceli atletizm, teakwondo, halkoyunları, eskrim, okçuluk, kürek ve yelkenli olmak üzere 11 farklı branşta düzenlenecek spor okullarına online olarak www.darica.bel.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Ayrıca Nenehatun stadı, erkek ve kadınlar havuzu, çamlık halı saha, Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Şehit Şenay Aybüke Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’ne başvurarak kayıt yaptırılabilecek. Spor okulu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 4447441 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlanarak bilgi alabilecekleri de ifade edildi.





Darıca Belediyesi Spor Okulları'na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, eğlenceli atletizm, teakwondo, halkoyunları, eskrim, okçuluk, kürek ve yelkenli olmak üzere 11 farklı branşta düzenlenecek spor okullarına online olarak www.darica.bel.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Ayrıca Nenehatun stadı, erkek ve kadınlar havuzu, çamlık halı saha, Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Şehit Şenay Aybüke Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’ne başvurarak kayıt yaptırılabilecek. Spor okulu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 4447441 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlanarak bilgi alabilecekleri de ifade edildi.



ÇOCUKLAR VERİMLİ BİR YAZ GEÇİRECEK



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuk ve gençlerde spor bilincini daha da geliştirmeyi ve çocukların yaz tatillerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sporla yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla 11 farklı branşta spor okulu düzenliyoruz. Spora ilgi duyan ve yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Spor şehri Darıca anlayışımızla 7’den 70’e herkesin spor yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.





