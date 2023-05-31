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DARICA’DA ÜCRETSİZ SPOR OKULU KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Darıca Belediyesi tarafından 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz yaz spor okulu için kayıtlar devam ediyor.

DARICA'DA ÜCRETSİZ SPOR OKULU KAYITLARI DEVAM EDİYOR

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:07

DARICA’DA ÜCRETSİZ SPOR OKULU KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Bölgenin en eğlenceli okulu başlıyor

Darıca Belediyesi tarafından 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulu için kayıtlar devam ediyor.

Sporu çok daha geniş tabana yaymak ve her yaştan çocukların spor yapabilmesine katkı sunmak için sporun her branşına yatırım yapan Darıca Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini sağlıklı ve verimli değerlendirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yaz spor okulları açıyor.

8 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK


Darıca Belediyesi Spor Okulları'na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, eğlenceli atletizm, teakwondo, halkoyunları ve okçuluk olmak üzere 8 farklı branşta düzenlenecek spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’ne başvurabilecekler. Spor okulu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 4447441 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlanarak bilgi alabilecekleri de ifade edildi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ BİR YAZ GEÇİRECEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuk ve gençlerde spor bilincini daha da geliştirmeyi ve çocukların yaz tatillerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sporla yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla 8 farklı branşta spor okulu düzenliyoruz. Spora ilgi duyan ve yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Spor şehri Darıca anlayışımızla 7’den 70’e herkesin spor yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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