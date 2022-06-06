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Darıca’da Voleybol Cup şöleni yaşandı

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ‘Darıca Voleybol Cup’ turnuvası adeta bir şölen havasında geçti. Darıca Belediyesi’nin şampiyon olduğu turnuvada Tuzla Gelişim ikinci ve Fenerbahçe ise üçüncü olurken ödülleri Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.

Darıca'da Voleybol Cup şöleni yaşandı

06 Haziran 2022 Pazartesi 11:52

 ‘Spor şehri Darıca’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren ve spora yatırımlarını arttıran Darıca Belediyesi, 4-5 Haziran tarihlerinde ‘Darıca Voleybol Cup’ turnuvası düzenledi. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Eray Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleşen Darıca Voleybol Cup turnuvasına Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Fenerbahçe, Tuzla Gelişim ve Kartal Anadolu takımları katıldı.

ŞAMPİYON DARICA BELEDİYESİ

İki gün süren ve vatandaşların da ilgi gösterdiği turnuva oldukça çekişmeli maçlara sahne olurken turnuvada birinci olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü şampiyonluk coşkusu yaşadı. Tuzla Gelişim ikinci olurken Fenerbahçe ise turnuvada üçüncü oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da turnuvayı bizzat takip ederken dereceye giren takımlara madalyalarını da takdim etti.



BIYIK: “SPOR ŞEHRİ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Darıca’yı sporun her branşında marka haline getirmek için çalıştıklarını ve Darıca Voleybol Cup turnuvasına ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Öncelikle turnuvamıza katılan takımlara teşekkür ediyorum. Darıca’mızın sporun her alanında bir marka olması ve spor şehri Darıca anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde 2 olan branşımızı 9’a çıkardık. Yatırımlarımızın meyvesini de kısa sürede toplamanın sevincini yaşıyoruz. Şu anda 50’nin üzerinde milli sporcusu olan örnek bir kulüp haline geldik. Son olarak voleybol takımımızı da kurarak çalışmalara başladık. Darıca Voleybol Cup turnuvasında da voleybol takımımızın birinci olması bizleri daha da gururlandırdı. Darıca’mızın gerçek anlamda bir spor şehri olması adına yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.


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