Darıca’da Voleybol Cup şöleni yaşandı

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ‘Darıca Voleybol Cup’ turnuvası adeta bir şölen havasında geçti. Darıca Belediyesi’nin şampiyon olduğu turnuvada Tuzla Gelişim ikinci ve Fenerbahçe ise üçüncü olurken ödülleri Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.