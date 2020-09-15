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Darıcalı sporcular Milli Takım’ın gururu oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, sporda başarısını sürdürüyor. İstanbul’da gerçekleşen 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışan Darıcalı atletler, 2 gümüş madalya ile hem Darıca hem de ülkemizin gururu oldu.

Darıcalı sporcular Milli Takım'ın gururu oldu

15 Eylül 2020 Salı 17:59

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Bağlarbaşı’nda bulunan Ekrem Koçak Pisti’nde gerçekleşti. Balkan Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da Milli Takım adına yarıştılar ve şampiyonayı 2 gümüş madalya ile tamamladılar. Birinci gün piste çıkan İslam Taşçı, 1500 metrede 2’ni olurken ikinci gün gün piste çıkan Ömer Amaçtan da 3000 bin metrede 2’ni olarak gümüş madalya kazandı.  Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Mevlüt Kılıç ise 800 metrede 7’nci olarak şampiyonayı tamamladı. Bu arada hafta sonu Romanya’da yapılacak olan Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan, 5000 bin metrede Darıca’yı ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularını Milli Takım’da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek “Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kazandığı başarı bizleri mutlu etti. Milli takımda hem ilçemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı oldular. Darıca Belediyesi olarak spora yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

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