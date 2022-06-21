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Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Taylan Cemal Sakin, Avrupa beşincisi oldu.

Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi

21 Haziran 2022 Salı 11:31

 Çekya’nın Başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden Taylan Cemal Sakin, Milli formayla tatamiye çıktı. İlk kez Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz, normal sürelerde hiç yenilmemesine rağmen hakem kararlarıyla madalya şansını kaçırdı ve Avrupa Beşincisi oldu.

MADALYA KIL PAYI KAÇTI
Ümit Erkekler 70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Taylan Cemal Sakin, tur maçlarını geçtikten sonra Yarı Finalde Alman rakibiyle 1-1 kaldı. İlk sayı avantajı nedeniyle hakem kararıyla final şansını kaçıran Milli Sporcumuz, Bronz madalya mücadelesinde ise 0-0 biten karşılaşma da hakem kararıyla yenilenerek ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nı beşinci bitirdi. Darıca’nın gelecek vadeden sporcularından birisi olan Taylan, her ne kadar madalya kazanamasa da, performansıyla beğenildi. Rakiplerine skor olarak yenilememesine rağmen, Taylan kıl payı madalya kaçırmış oldu.

BAŞKAN BIYIK’TAN GENÇ SPORCUYA TEBRİK
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuyu tebrik ederek “Darıca’mızın ve ülkemizin geleceği olan Taylan kardeşimi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Madalya bugün gelmese bile ileride mutlaka hak ettiği şampiyonlukları ve madalyaları kazanacaktır. İlk kez katıldığı turnuvada önemli bir tecrübe kazandı. İnanıyorum ki bu yolun sonu daha güzel noktalara ulaşacak. Bir kez daha genç sporcumuzu, antrenörlerimizi ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
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