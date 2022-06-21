Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi

Çekya’nın Başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden Taylan Cemal Sakin, Milli formayla tatamiye çıktı. İlk kez Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz, normal sürelerde hiç yenilmemesine rağmen hakem kararlarıyla madalya şansını kaçırdı ve Avrupa Beşincisi oldu.





MADALYA KIL PAYI KAÇTI

Ümit Erkekler 70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Taylan Cemal Sakin, tur maçlarını geçtikten sonra Yarı Finalde Alman rakibiyle 1-1 kaldı. İlk sayı avantajı nedeniyle hakem kararıyla final şansını kaçıran Milli Sporcumuz, Bronz madalya mücadelesinde ise 0-0 biten karşılaşma da hakem kararıyla yenilenerek ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nı beşinci bitirdi. Darıca’nın gelecek vadeden sporcularından birisi olan Taylan, her ne kadar madalya kazanamasa da, performansıyla beğenildi. Rakiplerine skor olarak yenilememesine rağmen, Taylan kıl payı madalya kaçırmış oldu.





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