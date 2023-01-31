Derince'de 480 tekvandocu kuşak atladı
Derincespor Kulübü’nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavı sonunda 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.
Sporcuların heyecanına ortak olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derincespor Kulübümüz bünyesinde tekvando eğitimlerine katılan sporcularımızın kuşak terfi sınavını takip ettik. Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.