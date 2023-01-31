SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dernekler Futbol Turnuvası'nda Heyecan Başladı

Derince Belediyesi'nin 24 takımın katılımıyla düzenlediği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası'nda açılış heyecanı yaşandı.

Dernekler Futbol Turnuvası'nda Heyecan Başladı

31 Ocak 2023 Salı 14:27

 

Derince'deki sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı açılış maçıyla 24 derneğin mücadelesine sahne olacak olan turnuva başladı. Turnuvanın dernekler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurgulayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımız ilçemizin en önemli zenginliği. Derneklerimiz, meslek gruplarımız ve spor kulüplerimiz, bizim yol arkadaşlarımız. Her zaman dile getirdiğim gibi ortak akıl vurgusuyla ilçemizi yönetirken en büyük gücümüzü sivil toplum kuruluşlarımızdan alıyoruz. Sporun birleştirici özelliğini ön plana alarak düzenlediğimiz turnuvamızın da bu anlayış çerçevesinde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum. Kazananın dostluk ve kardeşlik olması temennisiyle turnuvamızda mücadele verecek olan tüm derneklerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.
Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde oynanan günün ilk karşılaşmasında Derinceliler Derneği ile Yozgatlılar Derneği karşı karşıya gelirken, müsabakadan galip ayrılan taraf 7-4’lük skorla Yozgatlılar Derneği oldu. A Grubu’nun bir diğer karşılaşmasında ise Yörükler Derneği, KİĞI Yayladere Derneği’ni 6-3'lük skorla mağlup edip, turnuvaya galibiyetle başlamayı başardı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DerinceFutbolTurnuva
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla döndü Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla döndü
Derince'de 480 tekvandocu kuşak atladı Derince'de 480 tekvandocu kuşak atladı
TEM’de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 4 yaralı TEM’de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere...
Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü
Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından
TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0 TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla...
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, Sakarya’da düzenlenen İller Arası Karate...

Haberi Oku