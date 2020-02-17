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Dilovalı yıldızlar madalyaya doymuyor

Dilovası Belediye spor Wushu Kung Fu takımı geçtiğimiz hafta Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Dilovalı yıldızlar madalyaya doymuyor

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:06

 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya Kremlin Otel’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası geçtiğimiz 03/13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yüzlerce sporcunun katıldığı müsabakalarda Dilovası Belediye spor Wushu Kung Fu okulu antrenörü ve öğrencileri madalyalarla döndüler.

MADALYALARLA DÖNDÜLER

Dilovası Belediye spor Wushu Kung Fu Okulu Antrenörü Hasan Yıldız Türkiye 1.si olarak altın madalya alırken, ayrıca belediye spor öğrencilerinden Ayşe Güleç 48 kiloda Türkiye 2.si olarak gümüş madalya, Yunus Meral ise 56 kiloda Türkiye 3.sü olup bronz madalya alarak Dilovası’nın gururu oldular.

Madalyalarla dönen Dilovası Belediye spor sporcuları ilerleyen tarihte Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına da katılma hakkını da kazandılar.

BAŞKAN ŞAYİR, ÖDÜLLENDİRDİ

Antalya’dan madalyalarla dönen sporcuları ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizi Antalya’da gururla temsil eden antrenörümüz Hasan Yıldız ve gençlerimiz Ayşe Güleç ve Yunus Meral’in madalyalarla dönmesi bizleri gururlandırdı. Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman önceliğimiz çocuklarımız, eğitim ve spor olmuştur. Biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların aldıkları başarılar inşallah diğer çocuklarımıza da örnek olur. Biz biliyoruz ki ilçemizde çok başarılı çocuklarımız var. Onlar yeter ki bir şeyler yapmak istesinler biz her zaman onların destekçisi olacağız. Aldıkları başarılardan dolayı hocamız ve çocuklarımız kutluyorum. İnşallah Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında da ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir.”dedi.

Yıldız ve öğrencilerini kutlayan Başkan Şayir, sporcuları ödüllendirirdi.

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