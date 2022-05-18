Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadı açılışa hazır

Baştan aşağı yenilenen Dilovası’nın en eski stadı olan Şehit Nihat Karadaş Stadı yarın görkemli bir açılışla yeniden hizmete girecek.

Gençliğe ve spora büyük önem veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçede ki sportif aktivitelerin artırılması için başlattığı yatırımlardan bir yenisi daha yarın hizmete alınıyor.

Başkan Şayir; Ankara ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nın baştan aşağıya yenilenmesi için bütçe almış ve çalışmalar geçtiğimiz yıl başlatılmıştı.

Dilovası’nın en eski stadlarından olan ve uzun yıllar zor koşullarda Dilovası gençliğine hizmet veren Dilovası Nihat Karadaş Stadı yepyeni yüzüyle yarın gençlerle buluşacak.







SPOR İLE YÜKSELEN ŞEHİR







Göreve geldiği günden bu yana spor yatırımlarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “”Spor ile Yükselen Şehir Dilovası” sloganıyla çıktığımız hizmet yolunda gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi için yeni tesislerimizi hayata geçirirken, eskiyen veya bozulan tesislerimizi de baştan aşağı yenileyerek modern hale getirmeye devam ediyoruz. Yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadımızın gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





