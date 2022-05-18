Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadı açılışa hazır

Gençliğe ve spora büyük önem veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçede ki sportif aktivitelerin artırılması için başlattığı yatırımlardan bir yenisi daha yarın hizmete alınıyor.
Başkan Şayir; Ankara ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nın baştan aşağıya yenilenmesi için bütçe almış ve çalışmalar geçtiğimiz yıl başlatılmıştı.
Dilovası’nın en eski stadlarından olan ve uzun yıllar zor koşullarda Dilovası gençliğine hizmet veren Dilovası Nihat Karadaş Stadı yepyeni yüzüyle yarın gençlerle buluşacak.
SPOR İLE YÜKSELEN ŞEHİR