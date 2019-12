Dünya Şampiyonundan Vali Aksoy'a ziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Down Sendrom Judo Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Olan Sporcuları Kabul ederek, Başarılarından Dolayı Kutladı

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (JUDOWN) tarafından 29 Kasım- 2 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Down Sendrom Judo Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünün Down Sendromlu sporcuları Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy kabul ederek, onları başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Dünya Şampiyonu olan sporcular; Talha Ahmet Erdem, Doğukan Coşar ve Dünya 2. si olan sporcu Mehmet Can Topal ve aileleri hazır bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a sporcuları tanıtarak, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Sizleri bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ve destek veren ailelerinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz Kağıt Spor Kulübü özellikle sizler gibi sporcuları bünyesinde tuttarak, onların yetişmelerine katkı sundukları için teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve sizlere katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Sizlerin bu başarısı sizler gibi diğer sporculara da örnek oluşturacak ve onlarda sizler gibi spora yönelmiş olacaklar. Bu anlamda hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.” diyen Sayın Valimiz, Down Sendrom Judo Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünün Down Sendromlu sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve hediye verdi.