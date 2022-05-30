Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Olimpiyat İkincisi, Dünya Şampiyonu Milli Yıldızı Eray Şamdan, 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eray Şamdan’ın gençler için rol model olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Olimpiyat İkincisi, Dünya Şampiyonu Milli Yıldızı Eray Şamdan, 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Gaziantep’te yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Adnan-Eray Şamdan’lı Türkiye adeta damgasını vurdu. DARES Teknik Direktörü de olan Adnan Şamdan’ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’nde Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Milli Takım, Olimpiyat madalyalı yıldızımız Eray Şamdan’ın toplamdaki 8. Avrupa Şampiyonluğuna şahitlik etti.



YİNE AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE



Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’ye tarihinin ilk Olimpiyat Madalyasını kazandıran, Kocaeli’nin de tek Olimpik madalyasının sahibi olan Milli Sporcumuz Eray Şamdan, Büyükler kategorisinde üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonu, 2 kez Avrupa üçüncüsü, 1 kez Dünya Şampiyonu, 1 kez Dünya Üçüncüsü olan Şamdan, son olarak Tokyo’da Olimpiyat ikinciliği elde etmişti. Avrupa Şampiyonalarına damga vuran Şamdan, istatistikleri alt üst etmeye devam ediyor.



ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU



Erkekler 60 kilogramda son 10 yıldır kürsüyü adeta hegemonyası altına alan ve Avrupa’nın Kralı olarak anılan Milli Yıldızımız, ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda babası Adnan Şamdan’ın antrenörlüğünde sahaya çıktı. İlk turda Alman rakibini 5-0, ikinci turda Makedon rakibini 1-0, Çeyrek finalde Kosovalı rakibini 5-0 ve yarı finalde Yunan rakibini 6-2 mağlup eden Şamdan, finalde İtalyan Angelo Crescenzo ile Altın Madalya mücadelesi verdi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Eray, Türkiye’ye bir Altın madalya daha getirmiş oldu. Genç sporcumuz şampiyonluk sevincini babası ve Antrenörü Adnan Şamdan ile doyasıya kutlarken, Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu yaşadı.



BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ