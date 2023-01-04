SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını "Uğurcan" koydu

Kocaeli'de yaşayan Trabzonsporlu Nuh ve Kader Kavran çifti, yeni doğan oğullarına Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismini verdi.

Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını

04 Ocak 2023 Çarşamba 22:58

  Darıca'da ikamet eden Nuh ve Kader Kavran çifti, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. 2020 yılında hayatlarını birleştiren Trabzonsporlu çift, yeni doğan oğullarına da Trabzonspor'un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ismini verdi.  
 "Trabzonspor benim mirasım" diyen Nuh Kavran, "Eşimle tanışığımda Trabzonspor'u tutmuyordu, Galatasaraylıydı. Benimle maçlara gitmeye başladı o da maçlara gittikçe benim gibi bir Trabzon aşığı oldu. Forma istedi, forma aldım. Maçlara beraber gitmeye başladık. Geçen sezon şampiyonluğa yaklaşmıştık. Bana olan en güzel hediye eşimin hamile olduğunu öğrendim. Maçlara gitmeye devam ettik. Sonra çocuğa isim düşünmeye başladık. Eşimle de birlikte karar verdik. Takımımızın gururu, takımın kaptanı Uğurcan Çakır’ın adını vermeyi düşündük. Uğurcan bir de milli takımımızın gururu. Niyetim, Uğurcan’ın da Uğurcan Çakır gibi bir futbolcu olması. Ben olamadım ama bütün imkanlarımı sunacağım. Oğlumu Trabzonspor’un da altyapısına vermeyi düşünüyorum" dedi.  
 Uğurcan Çakır'a selamlarını ileten Kavran, "Eğer bu görüntüleri görürse inşallah evimizde ağırlayıp, çay içmek isteriz. İki Uğurcan'ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyorum. İnşallah olur" diye konuştu.  
 
 "Maçlara gittim ve gerçekten takımı çok sevdim" 
 Kader Kavran ise, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıydım, eşimle tanışana kadar. Eşim maçlara gitmeyi teklif etti, bende kabul ettim. Maçlara gittim ve gerçekten takımı çok sevdim, atmosferi çok sevdim. Ben de Trabzonsporlu olmaya karar verdim. forma almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.  
 Oğlunun isminin uğur getirmesini dileyen Kavran, "Uğurcan’ın ismine ikimiz karar verdik. Bize uğur getirmesini diliyoruz. Göbek adını da Çakır koyduk. Eşimin dediği gibi, Uğurcan Çakır'ın buraya gelip, Uğurcan'ı görmesini ve yan yana bir fotoğraflarını çekmek isteriz. Bir anne olarak duygularım bu yönde" şeklinde konuştu.  
 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SporKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelisporlu futbolcular saç tasarımında Osman Balcı’yı tercih etti Kocaelisporlu futbolcular saç tasarımında Osman...
İzmit'te binlerce kişi sporla buluşturuldu İzmit'te binlerce kişi sporla buluşturuldu
Çayırova Belediyesi 2022’de 417 madalya, 15 kupa kazandı Çayırova Belediyesi 2022’de 417 madalya, 15 kupa...
136 takımın katıldığı şenlik kıyasıya mücadelelere sahne oldu 136 takımın katıldığı şenlik kıyasıya mücadelelere...
İzmitli perileriler Edremit Güre Belediyesi'ni mağlup etti İzmitli perileriler Edremit Güre Belediyesi'ni mağlup...
Spor Kenti Kocaeli’de yılın son spor organizasyonu Spor Kenti Kocaeli’de yılın son spor organizasyonu
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaelisporlu futbolcular saç tasarımında...
Kocaelispor futbol takımı oyuncuları, saç bakım ve tasarımı için ünlü kuaför Osman Balcı’yı tercih...

Haberi Oku