Filede Kazanan Derince Midi Kız A Oldu

Kocaeli’de Derincespor’un Midi Kız A ve Midi Kız C takımları arasında oynanan voleybol müsabakasını Midi Kız A takımı 3-0’lık skorla kazandı.

21 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü, voleybol branşında da mücadelesini sürdürüyor. Derincespor’un Midi Kız A ve C takımları karşı karşıya geldi. Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de takip etti. İki takımın zorlu mücadelesine sahne olan karşılaşmayı Derincespor Midi Kız A takımı 25-21, 25-23 ve 25-12’lik setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Müsabakanın ardından açıklama yapan Başkan Aygün, “Derincespor Midi Kız A ve C voleybol takımlarımız arasındaki karşılaşmayı takip ettik. Midi C takımımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, Midi A takımımıza final müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.













İHA