banner677
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

11 Ekim 2021 Pazartesi 12:03

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:


 Sürücü Takım Puan
1 Max Verstappen Red Bull 262.5
2 Lewis Hamilton Mercedes 256.5
3 Valtteri Bottas Mercedes 177
4 Lando Norris McLaren 145
5 Sergio Perez Red Bull 135
6 Carlos Sainz Ferrari 116.5
7 Charles Leclerc Ferrari 116
8 Daniel Ricciardo McLaren 95
9 Pierre Gasly AlphaTauri 74
10 Fernando Alonso Alpine 58
11 Esteban Ocon Alpine 46
12 Sebastian Vettel Aston Martin 35
13 Lance Stroll Aston Martin 26
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18
15 George Russell Williams 16
16 Nicholas Latifi Williams 7
17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 6
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1
19 Mick Schumacher Haas -
20 Robert Kubica Alfa Romeo -
21 Nikita Mazepin Haas -


- Takımlar klasmanı



 Takım Puan
1 Mercedes 433.5
2 Red Bull 397.5
3 McLaren 240
4 Ferrari 232.5
5 Alpine 104
6 AlphaTauri 92
7 Aston Martin 61
8 Williams 23
9 Alfa Romeo 7
10 Haas -


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının...
Gölcük'te Amatör Spor Haftası etkinliği Gölcük'te Amatör Spor Haftası etkinliği
Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u 3-1 yendi Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u...
Ampute Futbol Milli Takımı, Kocaeli'de spor kompleksi tanıtımına katıldı Ampute Futbol Milli Takımı, Kocaeli'de spor kompleksi...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN CİRİT ŞÖLENİ’NE DAVET BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN CİRİT ŞÖLENİ’NE...
Kocaeli Spor Şurası Toplanıyor Kocaeli Spor Şurası Toplanıyor
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının...
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada...

Haberi Oku