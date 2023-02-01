Futbolun unutulmaz yıldızları Kocaeli’de

Büyükşehir’in ‘’İşte O An’’ söyleşisine katılacak milli futbolcular Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, attıkları golleri ve sahalarda yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak

Kocaeli’nin spor kenti olması için yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Büyükşehir, bir yandan da Kocaelili sporseverleri yıldız isimlerle bir araya getiriyor. 2 Şubat Perşembe günü SDKM’de saat 14.00’te başlayacak ‘‘İşte O An’’ söyleyişinde Türk futbolunun milli yıldızları Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, tanınmış spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak.

ATTIKLARI GOLLER HALA HAFIZALARDA

Söyleşide uzun yıllar televizyonlarda canlı maç anlatımları yapan ve sayısız ‘’o ana’’ şahitlik eden spiker Erdoğan Arıkan soracak, attıkları gollerle milyonları sevindiren ve Ay Yıldızlı formayı defalarca giyen milli futbolcular Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak. Arıkan, Kahveci ve Mansız,

Spor sahalarında yaşadıkları deneyimlerini Kocaelililerle paylaşarak, son günlerin en çok konuşulan spor olaylarıyla ilgili yorumlarda bulunacak. Sohbet sonrası soru cevap şeklinde devam edecek söyleşinin sporseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

YAŞADIKLARI ‘’O ANLARI’’ ANLATACAKLAR