SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Futbolun unutulmaz yıldızları Kocaeli’de

Büyükşehir’in ‘’İşte O An’’ söyleşisine katılacak milli futbolcular Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, attıkları golleri ve sahalarda yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak

Futbolun unutulmaz yıldızları Kocaeli'de

01 Şubat 2023 Çarşamba 17:07

 

Kocaeli’nin spor kenti olması için yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Büyükşehir, bir yandan da Kocaelili sporseverleri yıldız isimlerle bir araya getiriyor. 2 Şubat Perşembe günü SDKM’de saat 14.00’te başlayacak ‘‘İşte O An’’ söyleyişinde Türk futbolunun milli yıldızları Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, tanınmış spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak.

 

ATTIKLARI GOLLER HALA HAFIZALARDA

Söyleşide uzun yıllar televizyonlarda canlı maç anlatımları yapan ve sayısız ‘’o ana’’ şahitlik eden spiker Erdoğan Arıkan soracak, attıkları gollerle milyonları sevindiren ve Ay Yıldızlı formayı defalarca giyen milli futbolcular Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak. Arıkan, Kahveci ve Mansız,

Spor sahalarında yaşadıkları deneyimlerini Kocaelililerle paylaşarak, son günlerin en çok konuşulan spor olaylarıyla ilgili yorumlarda bulunacak. Sohbet sonrası soru cevap şeklinde devam edecek söyleşinin sporseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

 

YAŞADIKLARI ‘’O ANLARI’’ ANLATACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek söyleyişinin moderatörlüğünü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan üstlenecek. Milli futbolcumuz Nihat Kahveci, Türkiye’de Beşiktaş formasını uzun yıllar terletirken, yurt dışında ise İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile Villarreal takımlarında oynadı. Yine Milli Takımda unutulmaz goller atan İlhan Mansız, Türkiye’de Beşiktaş, yurt dışında ise Japon takımı Vissel Kobe ve Alman Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de top koşturdu. Jübile yaptıktan çeşitli takımlarda sonra yardımcı antrenörlük de yapan Kahveci ve Mansız, hem Türkiye’de oynadıkları takımlarda hem de yurt dışındaki liglerde yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SporFutbolKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla döndü Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla döndü
Derince'de 480 tekvandocu kuşak atladı Derince'de 480 tekvandocu kuşak atladı
Dernekler Futbol Turnuvası'nda Heyecan Başladı Dernekler Futbol Turnuvası'nda Heyecan Başladı
TEM’de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 4 yaralı TEM’de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere...
Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü
Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla...
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, Sakarya’da düzenlenen İller Arası Karate...

Haberi Oku