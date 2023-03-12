banner890
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galibiyetleri Seriye Bağlayan Kocaelispor, Beşinci Viteste

- TFF 2. Lig’in zirvesinde bulunan Kocaelispor, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Galibiyetleri Seriye Bağlayan Kocaelispor, Beşinci Viteste

12 Mart 2023 Pazar 12:57

  TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Balıkesir deplasmanından 6-1’lik skorla dönerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Üst üste Kırşehir FSK, Serik Belediye, Sarıyer, Uşakspor ve Balıkesirspor engellerini aşan yeşil-siyahlılar, son puan kaybını ocak ayında Kırklareli deplasmanında yaşamıştı. İstikrarlı galibiyetlerle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Körfez ekibi, 57 puan toplayarak en yakın rakibi Vanspor’un 8 puan önünde bulunuyor. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SporKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Judo Fırtınası Kocaeli'de Esecek Judo Fırtınası Kocaeli'de Esecek
3 adım atlamada şampiyonluğu göğüsledi 3 adım atlamada şampiyonluğu göğüsledi
İzmit Belediyespor'a Hatay'dan İkinci transfer İzmit Belediyespor'a Hatay'dan İkinci transfer
Depremin Yaralarını Futbolla Sarmaya Çalışıyorlar (VİDEOLU HABER) Depremin Yaralarını Futbolla Sarmaya Çalışıyorlar...
Çayırova Belediyesi Geçit Spor’u Mağlup Etti Çayırova Belediyesi Geçit Spor’u Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Judo Fırtınası Kocaeli'de Esecek
2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na Kocaeli ev sahipliği yapacak. Müsabakalar,...

Haberi Oku