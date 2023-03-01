Gaziantep Basketbol, Çayırova’nın Misafiri



Kahramanmaraş merkezli ve Gaziantep’i de etkileyen deprem sonrası ligden çekilme aşamasında gelen Doğa Koleji Gaziantep Basketbol takımına Çayırova Belediyesi kucak açtı. Ezeli rekabet ebedi dostluk anlayışı ile hareket eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yetkilileri Gaziantep yetkilileri ile temasa geçerek sezona Çayırova’da devam etmeleri yönünde davette bulundu. Duruma sıcak bakan Gaziantep ekibi Çayırova’ya geldi.



İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Çayırova Belediyesi rakibinin lige devam etmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Gaziantep temsilcisine spor salonunu açan yeşil beyazlı ekip aynı zamanda rakibine ulaşım ve diğer imkanları sağlıyor.

BİZİ SPORA TEKRARDAN DÖNDÜRDÜLER

Çayırova’da çalışmalarına başlayan Doğa Koleji Gaziantep takımının baş antrenörü Ali Yıldırım ve takım kaptanı Baran Erişik açıklama yaptı. Baş antrenör Yıldırım , “Öncelikle Çayırova Belediyesine bizlere tesislerini açtıkları için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerinden dolayı özellikle Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve emeği geçen diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.’’ dedi. Kaptan Baran Erişik ise “Burada olmak bizim için gerçekten çok önemli, bizim için çok fazla duygu içeriyor. Bizim burada olmamızı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar, hiçbir eksik yok. Gerçekten çok mutlu bir şekilde ilerliyoruz. Bizi spora tekrardan döndürdüler’’ dedi.













Çayırova’da çalışmalarına başlayan Doğa Koleji Gaziantep takımının baş antrenörü Ali Yıldırım ve takım kaptanı Baran Erişik açıklama yaptı. Baş antrenör Yıldırım , “Öncelikle Çayırova Belediyesine bizlere tesislerini açtıkları için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerinden dolayı özellikle Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve emeği geçen diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.’’ dedi. Kaptan Baran Erişik ise “Burada olmak bizim için gerçekten çok önemli, bizim için çok fazla duygu içeriyor. Bizim burada olmamızı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar, hiçbir eksik yok. Gerçekten çok mutlu bir şekilde ilerliyoruz. Bizi spora tekrardan döndürdüler’’ dedi.