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Gaziantep Basketbol, Çayırova’nın Misafiri

Çayırova Belediyesi, depremden etkilenen ve ligden çekilme aşamasına gelen Doğa Koleji Gaziantep Basketbol Spor kulübüne sahasını açtı. Devam kararı alan kulüp sezonu Çayırova’da tamamlayacak.

Gaziantep Basketbol, Çayırova'nın Misafiri

01 Mart 2023 Çarşamba 14:48



Kahramanmaraş merkezli ve Gaziantep’i de etkileyen deprem sonrası ligden çekilme aşamasında gelen Doğa Koleji Gaziantep Basketbol takımına Çayırova Belediyesi kucak açtı. Ezeli rekabet ebedi dostluk anlayışı ile hareket eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yetkilileri Gaziantep yetkilileri ile temasa geçerek sezona Çayırova’da devam etmeleri yönünde davette bulundu. Duruma sıcak bakan Gaziantep ekibi Çayırova’ya geldi.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Çayırova Belediyesi rakibinin lige devam etmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Gaziantep temsilcisine spor salonunu açan yeşil beyazlı ekip aynı zamanda rakibine ulaşım ve diğer imkanları sağlıyor.

 

BİZİ SPORA TEKRARDAN DÖNDÜRDÜLER
Çayırova’da çalışmalarına başlayan Doğa Koleji Gaziantep takımının baş antrenörü Ali Yıldırım ve takım kaptanı Baran Erişik açıklama yaptı. Baş antrenör Yıldırım ,  “Öncelikle Çayırova Belediyesine bizlere tesislerini açtıkları için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerinden dolayı özellikle Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve  emeği geçen diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.’’ dedi. Kaptan Baran Erişik ise “Burada olmak bizim için gerçekten çok önemli, bizim için çok fazla duygu içeriyor. Bizim burada olmamızı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar, hiçbir eksik yok. Gerçekten çok mutlu bir şekilde ilerliyoruz. Bizi spora tekrardan döndürdüler’’ dedi.
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