SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Ampute Takımı 1. Lig’e Yükseldi

Kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı’nı sergilediği başarılı futbolla 2-0 mağlup etmeyi başaran Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Gebze Ampute Takımı 1. Lig'e Yükseldi

31 Mayıs 2022 Salı 09:23

 Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ilçemizi 1. Lig’de temsil edecek. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı’nı sergilediği başarılı futbolla 2-0 mağlup etmeyi başaran Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi. Eray Demirel’in 10. ve 35. Dakikalarda kaydettiği 2 golle galibiyeti yakalayan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımının nefes kesen müsabakasını takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Ampute Futbol takımını 2-0 mağlup ederek 1. Lig’e yükselen takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri ziyadesiyle mutlu eden futbolcu kardeşlerime ve tüm teknik heyete 1. Lig’de de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi farklı kazandı Çayırova Belediyesi farklı kazandı
Eray Şamdan 8. Kez Avrupa şampiyonu Eray Şamdan 8. Kez Avrupa şampiyonu
Darıca Milli Takıma sporcu yetiştiriyor Darıca Milli Takıma sporcu yetiştiriyor
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Play Off’larda Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Play Off’larda
Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda dünya şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda dünya şampiyonu...
Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadı açılışa hazır Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadı açılışa...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Çayırova Belediyesi farklı kazandı
Çayırova Belediyesi Basketbol takımı Türkiye Basketbol 3.Ligi play off karşılaşmalarında Söke Belediyespor...

Haberi Oku