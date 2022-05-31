Gebze Ampute Takımı 1. Lig’e Yükseldi

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ilçemizi 1. Lig’de temsil edecek. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı’nı sergilediği başarılı futbolla 2-0 mağlup etmeyi başaran Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi. Eray Demirel’in 10. ve 35. Dakikalarda kaydettiği 2 golle galibiyeti yakalayan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımının nefes kesen müsabakasını takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Ampute Futbol takımını 2-0 mağlup ederek 1. Lig’e yükselen takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri ziyadesiyle mutlu eden futbolcu kardeşlerime ve tüm teknik heyete 1. Lig’de de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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