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Gebze Stadı’nın Halısı Seriliyor

Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme projesin kapsamında zeminde sentetik çim halı serimine başlandı.

Gebze Stadı'nın Halısı Seriliyor

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:31

 

Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden          Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha zemininde halı serimini gerçekleştiriyor.

ZEMİNDE HALI SERİMENE BAŞLANDI

Proje çalışmaları kapsamında stadın mevcut çimleri sökülüp saha zeminindeki hafriyat kaldırılmış ve daha sonrasında drenaj sistemi kurularak mıcır dolgusu yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şuan saha zemininin sentetik çim halısını seriyor.

 

SENTETİK ÇİM HALI DAHA DAYANAKLI

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştiriliyor. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stadın daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

 

IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK

Proje dahilinde atletizm koşu pisti de daha modern hale getirilecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorboard çalışır duruma getirilecek.

 







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