Gebze yüzme havuzunda sona doğru

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzunda çatı kaplaması işlerinde son rötuşlar yapılırken iç kısımdaki birçok imalat tamamlandı. Yanındaki spor salonu ile Gebze halkına hizmet verecek olan tesisin kısa süre içinde tamamen bitirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK İMALAT TAMAMLANMAK ÜZERE

Çalışma dahilinde havuzun kenet çatı kaplaması büyük oranda tamamlandı. Proje dahilinde kapı ve pencereler takılırken tribün, 3 adet çok amaçlı salonun zemin kaplamaları, giriş saçağı ve çevre imalatlarına devam ediliyor. Ayrıca yapının içerisindeki havuzun seramik kaplamasına da başlandı.

ÜÇ ADET ÇOK AMAÇLI SALON

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı üç adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor.

130 KİŞİLİK TRİBÜN

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.









130 KİŞİLİK TRİBÜN

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.





