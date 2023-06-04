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Gebzede Düzenlenen Off-Road Festivali'nde Heyecan Zirveye Ulaştı

Kocaeli'de 2 gün boyunca düzenlenen Off-Road Festivali kıyasıya mücadele ile başladı. 500 araçla 100 sporcunun katıldığı Off-Road Festivali'nde heyecan zirveye ulaştı. Bazı araçların takla attığı anlar ise kısa süreli panik oluşturdu.

Gebzede Düzenlenen Off-Road Festivali'nde Heyecan Zirveye Ulaştı

04 Haziran 2023 Pazar 10:03
   Gebze Belediyesi’nin Denizli Köyü'nde ilk defa organize ettiği Off-Road Festivali bugün kıyasıya mücadele ile başladı. Özel parkurda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 araçla 100 sporcu katıldı. Yarışların birinci etabında sporcular, arazi araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. İlk günde 22 araçla 44 sporcu kıyasıya yarıştı. Su havuzlarından çıkmaları sırasında bazı araçların devrilmesi nedeniyle mücadeleye zaman zaman ara verildi. Kimi zamanda araçlar takla atarak kısa süreli panik oluşturdu. İlk günde sadece erkekler parkurda yer alırken yarınki hız etabında ise kadınlar da pilotluk yapacak. Oğluyla yarışmayı izlemeye gelen Orkun Tatar, “İlk kez izlememe rağmen çok beğendim. Heyecanlıyız, yarını merak ediyoruz. Çok eğlenceli” dedi.  
 
 “Çok fazla rağbet var”  
  Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Niva Gebze Team Başkanı Murat Yıldız, “Bugünkü yarışımızda 22 aracımız, 44 sporcu var. Çok güzel, başarılı bir yarış oluyor. Yarın da yarışmamız devam edecek. 500 araçlı katılımımız var. Çok fazla rağbet var. Katılım güzel oldu, yarış da güzel oluyor. Çok heyecanlı geçiyor, yarın daha heyecanlı olacak. Yarın kadın pilotlarımız da olacak. Bütün bu hazırlıkları yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ve yarışmaya katılan tüm ekipleri teşekkür ediyoruz. Gece konser olacak, sürpriz sanatçımız gelecek” diye konuştu.  


İHA
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