Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi

Gebze gazetesi olarak Emirhanı tebrik eder başarılarının devamını dileriz . Bu başarıda emeği geçen başta baş Antrenör Şahin BEYAZGÜL 'e , Darıca Tenis Kulübü Antrenörleri ve Partneri Ege Arda BAKAR - Esila KAYIKÇIOĞLU’na Gebze kamuoyu adına teşekkür ediyoruz. Gebze eğitim camiasının önemli isimlerinden Emirhanın Babası Halil Bulut beyi de kutluyoruz.

Gazetemizden Teşekkür

Kocaeli Gebze’nin sesini Türkiye’ye duyuran Emlrhanı gazetemiz adına kutlayan Gazetemiz Sahibi Araştırmacı- Gazeteci- Belgesel yapımcısı İsmail Kahraman Darıca Tenis Kulübünü ziyaret ederek 16 Yaş Milli Takımına seçilen Emirhan BULUT’u yalnız bırakmadı.