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Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi

16 Yaş Tenis Milli Takım Seçme Turnuvası 4-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin'de yapıldı. Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi

Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi

16 Haziran 2022 Perşembe 12:28

Gebze gazetesi olarak Emirhanı tebrik eder başarılarının devamını dileriz . Bu başarıda emeği geçen başta baş Antrenör Şahin BEYAZGÜL 'e , Darıca Tenis Kulübü Antrenörleri ve Partneri Ege Arda BAKAR - Esila KAYIKÇIOĞLU’na Gebze kamuoyu adına teşekkür ediyoruz. Gebze eğitim camiasının önemli isimlerinden Emirhanın Babası Halil Bulut beyi de kutluyoruz.
Gazetemizden Teşekkür
Kocaeli Gebze’nin sesini Türkiye’ye duyuran Emlrhanı gazetemiz adına kutlayan Gazetemiz Sahibi Araştırmacı- Gazeteci- Belgesel yapımcısı İsmail Kahraman Darıca Tenis Kulübünü ziyaret ederek 16 Yaş Milli Takımına seçilen Emirhan BULUT’u yalnız bırakmadı.
Kulüp yetkilileri desteklerinden dolayı İsmail Kahraman ve gazetemize teşekkür ettiler




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