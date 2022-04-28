GEBZESEM’de Judo Kardeşliği

MADALYA VE BAŞARI BELGESİ
Kocaeli genelinden 184, İstanbul’dan 20, kardeş ülke Azerbaycan’dan 34, Suriye’den 12 judocunun katıldığı turnuva renkli ve bir o kadar da çekişmeli anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücüyle kaynaşan ve kucaklaşan judocular, ortaya koydukları performanslarıyla da nefes kesti. Toplam 250 sporcunun mücadele verdiği turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.
ŞAMPİYONA ÖNCESİ SON PROVA
GEBZESEM’de gerçekleşen bu özel turnuva Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular için iyi bir sınav oldu. 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına çıkan Kağıtsporlu judocular, sergiledikleri performansları ile ‘Kahramanmaraş’taki şampiyonaya hazırız’ mesajı verdi.
GÜZEL ANILARLA ÜLKELERİNE DÖNDÜLER