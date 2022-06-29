Geleceğin Boksör ve Kickboks’çuları yetişiyor





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin branş sayısını artırarak sportif başarılarla adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), boks ve kickboks branşları için antrenman ve maç sahasına kavuştu. Sporu ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediyesi’nin boks ve kickboks’ta yeni başarılar elde etmek ve yıldız sporcular yetiştirmek için Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yaptığı ring ve antrenman sahası sporcuların hizmetine açıldı. Boks ve kickboksta başarı grafiğinin arttırılması için tecrübeli antrenörler nezaretinde antrenman yapan sporcular için yoğun bir çalışma yapıyor.

Boksta Bölge Şampiyonası’nda altı 1.lik elde eden ve Türkiye Şampiyonası’nda Çayırova’yı temsil etme hakkı kazanan ÇESK sporcuları, şampiyona öncesi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etmiş ve Çiftçi’nin tam desteklerini almıştı.