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Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gazeteciler kozlarını paylaştı

- Darıca Gençlerbirliği’nin Galatasaray maçındaki formalarını giydiler

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gazeteciler kozlarını paylaştı

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:40

 Darıca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile gazeteciler, düzenlenen futsal maçında kozlarını paylaştı.   
  Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Gebze bölgesinde görev yapan basın mensupları ile futsal maçında bir araya geldi. Maç öncesinde Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan pasta kesildi. Maçta basın mensupları, TFF 3. Lig’de mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin, 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynadığı müsabakada giydiği formalarla sahaya çıktı. Sportmenlik anlayışı çerçevesinde gerçekleşen müsabakayı basın mensupları 9-8’lik skorla kazandı. 
 
  "Gazetecilerimiz uygun olduğu sürece biz her zaman hazırız" 
  Gazeteciler ile bir arada olmaktan keyif aldığını dile getiren Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, “Sizin her birinizin çalıştığı kurumu, gazeteyi yakından takip ediyorum. Sahada gerçekten çok büyük emekler veriyorsunuz. Sizin için bir şey yapalı istedik. Aslında 10 Ocak’ta yapacaktık bunu. Ama o hafta hepiniz yoğun oluyorsunuz, o gün gündüzünde haberin peşinde de koşuyorsunuz. Bugün de bizim için çok kıymetli oldu, çok sevindik. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Sizin gününüz olduğu için biz şimdiden madalyaları kupaları sizlere vermek istedik. Size layık değil ama küçük bir jest yapalım istedik. Bu organizasyonları rutin hale de getirebiliriz. Gazetecilerimiz uygun olduğu sürece biz her zaman hazırız. Mekanlarımız sizin. Müsait olduğunuzda, ne zaman derseniz, hangi branş derseniz biz hazırız” dedi. 
  


İHA
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