GTÜ Kürek Şampiyonası'nda 4. Oldu

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları, Sakarya'da yapıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Kürek Takımı Türkiye Şampiyonası' nda 7.18 dakika derece ile Türkiye 4.sü oldu.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), Koç, Kadir Has Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, vb. aralarında bulunduğu birçok kulüpten sporcu mücadele etti. Final yarışlarında dereceye giren GTÜ Kürek Takımı, Akademik Erkekler kategorisinde Türkiye 4.sü oldu. GTÜ Kürek Takımı Sporcuları; Alperen Tekin, Süleyman Şahin, Tolga Yıldırım, Ozan Yıldırım, Ege Eren Abdioğlu, Sinan Çelik, Toygun Kurun, Uğurcan Şimşek, Emir Topaç ve Antrenör; Eski milli kürekçi Osman Özbayrak