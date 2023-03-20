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Hami Mandıralı’dan, Arda Güler'e övgü dolu sözler ( videolu haber)

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane ismi Hami Mandıralı: - “Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler”

Hami Mandıralı'dan, Arda Güler'e övgü dolu sözler ( videolu haber)

20 Mart 2023 Pazartesi 15:24


  - “Türk futbolu ondan çok şey kazanacak”   
 Gebze ilçesinde bir programa katılan Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler hakkında övgüyle bahsederek, "Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak" dedi.   
  Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen bir programa katıldı. Programda Hami Mandıralı ve Tanju Çolak’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın ardından Mandıralı, gazetecilerin soruların yanıtladı. Mandıralı, Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’den övgüyle bahsederek, onu izlerken keyif aldığını söyledi. 
   
  “Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler” 
  Futbolcu olduğu zamanın şartlarıyla şimdinin şartlarının çok farklı olduğunu söyleyen Hami Mandıralı, "Bizler gibi olabilecek futbolcular parmakla sayılabilecek kadar az. Bizim jenerasyon, Tanju ağabeylerin jenerasyonu çok çok daha yetenekliydi. O zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları çok farklıydı. Şimdi benim izlediğim en büyük futbolcu olacak aday Arda Güler. Müthiş bir oyuncu bu kardeşimiz. Sevilla maçında da olağanüstü oynadı. Ben onu izlerken keyif aldım. Kendisiyle de zaman zaman telefonla konuşuyorum. Ona tecrübelerimden bahsediyorum. İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üzerine koyarak gider. Oynayarak başarılı olacağını düşünüyorum. Herkes çocuğun arkasından şöyle, böyle diyor ama bu çocuk oynayarak güçlenecek. Futboldan anlamayanlar bu yorumları yapmasınlar. Bu çocuk oynamazsa, süre almazsa güçlenemez, güçsüz, kuvvetsiz olur, oynayamaz. Sevilla maçında 70-80 dakika olağanüstü oynadı. Yaptığı şeylere bakıyorsun, bunlar yapacaklarının da garantisi oluyor. Ben çok keyif aldım Arda’dan. Şu an Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Allah onun annesinden, babasından da razı olsun, böyle bir evlat yetiştirmişler. Çok güzel bir çocuk. Bu yetenekleriyle daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa’da çok büyük takımlarda oynayacak. En yeteneklilerden bir tanesi. Arda, bu yolda devam et ve çok çalış aslan kardeşim" ifadelerini kullandı. 
 


İHA
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