banner893
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV), GEBZESEM'de Geleneksel Okçuluk Ruzi Hızır Toyu yarışması düzenledi. Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi

20 Mart 2023 Pazartesi 10:30


Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV), GEBZESEM'de Geleneksel Okçuluk Ruzi Hızır Toyu yarışması düzenledi. Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Minikler, Yıldızlar ve Gençler Yarıştı
Okçuluk alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, heyecanlarına ortak olmak, yapılan çalışmaların daha etkili olması amacıyla okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlerin yarışma psikolojilerini de tecrübe edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen turnuva, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşti. Turnuvada veliler de tribünde çocuklarını izleme fırsatı yakaladı, atışlar yapılırken çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.

Sıralama ve Eleme Turlarında Yarıştılar
Sporcular, sıralama ve eleme şeklinde atış yaparak hünerlerini sergiledi.  Sıralama atışları sonrası ilk 16 sırayı alan sporcular ikili eleme atışları ile yarışarak finale kadar yarıştı. Yarışma sonrasında en iyi atışları yaparak kategorilerinde ilk 3 sıraya giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi ödülleri takdim edildi.  Çekilen toplu fotoğraf sonrası yarışma sona erdi.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başarılı Basketbolcu Hatay'dan Bahsederken Gözyaşlarını Tutamadı: Başarılı Basketbolcu Hatay'dan Bahsederken Gözyaşlarını...
759 Sporcunun Katıldığı Judo Şampiyonasında Madalyalar Sahiplerini Buldu 759 Sporcunun Katıldığı Judo Şampiyonasında...
Karate Takımı 7 Madalya Kazandı Karate Takımı 7 Madalya Kazandı
Dilovası Derbisinde Gülen Taraf Diliskelesi Oldu Dilovası Derbisinde Gülen Taraf Diliskelesi Oldu
Kağıtsporlu Gülsen Seri A'dan Madalyayla Döndü Kağıtsporlu Gülsen Seri A'dan Madalyayla Döndü
Çayırova Belediyesi Farklı Kazandı Çayırova Belediyesi Farklı Kazandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Başarılı Basketbolcu Hatay'dan Bahsederken...
Hatay'daki depremi gözyaşlarıyla anlatan Büşra Akgün: - "Girip çıktığımız, oturup kalktığımız...

Haberi Oku