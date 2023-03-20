İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi





Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV), GEBZESEM'de Geleneksel Okçuluk Ruzi Hızır Toyu yarışması düzenledi. Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.





Minikler, Yıldızlar ve Gençler Yarıştı

Okçuluk alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, heyecanlarına ortak olmak, yapılan çalışmaların daha etkili olması amacıyla okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlerin yarışma psikolojilerini de tecrübe edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen turnuva, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşti. Turnuvada veliler de tribünde çocuklarını izleme fırsatı yakaladı, atışlar yapılırken çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.





Sıralama ve Eleme Turlarında Yarıştılar